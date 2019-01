Flandre: quand de la pub ciblée sur Facebook a un impact direct sur la vente de… panais

Comment faire exploser, en quelques clics, les ventes de panais dans les supermarchés ? Une série documentaire de la VRT démontre l’impact que peut avoir Facebook sur nos comportements.

Le reportage en 3 épisodes intitulé « Facebook et moi » est diffusé depuis lundi sur la chaîne Canvas. Il a été réalisé par le reporter Tim Verheyden (qui avait enquêté sur la face cachée du groupe d’extrême droite Schild & Vrienden). A l’occasion des 15 ans du réseau social, le journaliste a voulu savoir ce que Facebook sait de nous, comment il procède pour le savoir, et ce qu’il fait de nos données. Tim Verheyden a donc interrogé de nombreux experts, mais lui et son équipe ont également mené leurs propres expériences.

Si on sait déjà pas mal de choses sur les pratiques de Facebook, certains doutes subsistent encore : Facebook nous met-il par exemple sur écoute ? D’après certains témoins, des publicités sont apparues sur leur fil d’actu alors qu’ils n’avaient effectué aucune recherche sur le produit en question, mais qu’ils en avaient bien parlé de vive voix à quelqu’un. Le journaliste a donc voulu y voir plus clair : en soumettant pendant un mois des mots-clés (par exemple des noms de marques) à six smartphones contenant des profils différents, il a pu établir que non, Facebook ne nous écoute pas, pour la simple raison d’ailleurs qu’il sait déjà beaucoup de choses sur nous.