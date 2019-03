Financement des partis : petits meurtres entre amis

Voici une “onverkwikkelijke affaire” une affaire peu recommandable, une affaire sordide. Le qualificatif n’est pas de moi, il est de Bart Maddens, politologue de la KUL, nationaliste convaincu et spécialiste aussi du financement des partis.

“Sordide” donc la décision prise cette semaine par la Commission des dépenses électorales de refuser 1,5 million d’euros de dotation au PTB. Motif avancé, les deux députés fédéraux du parti sont issus du sud du pays, ils ne peuvent donc pas compter sur les voix réalisées par leur parti en Flandre.

Le dossier traîne depuis des années sauf qu’un tribunal vient de donner raison à DéFI dans une affaire similaire.

Sauf que le Vlaams Belang a déjà reçu des sommes pour des voix réalisées dans le Hainaut. Sans pourtant y avoir d’élus. Pourquoi ce qui vaudrait pour le Vlaams Belang ne vaut pas pour le PTB ? Quelle est donc la logique qui prévaut dans cette décision ? Et bien la seule logique est sordide, comme le dit Bart Maddens.

Coupage de cheveux juridique

Tout ou presque y est passé pour tenter de démontrer que le PTB n’est pas un parti national. Des experts ont été sollicités. Leur "démonstration" commence par le fait que le PTB n’avait pas de numéro national de liste lors des élections de 2014. Oui sauf que des précédents existent et que la loi n’est pas claire.

Deuxième argument, le PTB ne s'est pas présenté exactement avec le même nom en Flandre et en Wallonie. PVDA au nord, PTB+ ou PTB Go dans le sud. Juste mais des précédents existent aussi et la loi n'est pas claire là encore.

Enfin, il y avait le logo. Le logo était-il bien le même ? Dans les rapports des experts, on trouve donc une discussion passionnante sur ce qu’il faut considérer ou non comme un logo. Bref au bout d’une démonstration juridique plutôt vaseuse, deux experts sollicités par la Chambre ont jugé qu’il ne fallait pas considérer le PTB comme un parti national.

Que signifie cette logique juridique ? Prenons un parti fictif. Une même organisation qui se présenterait avec le même numéro, le 1, qui présenterait des candidats dans toutes les circonscriptions, avec le même logo, mais sous le nom de "Ja" au nord et de "Oui" au sud. Pour la Commission des dépenses électorales, ce n'est pas un parti national car "Ja" et "Oui" ce n’est le même nom. On croit rêver.

Cerise sur le gâteau, le PTB est pourtant considéré par les services juridiques de la Chambre comme un parti national pour ce qui est du respect des plafonds de dépenses électorales. Cela s’appelle de l’arbitraire, du deux poids deux mesures.

Qui a voté contre?

Décortiquons les votes. C’est peut-être là que se situe le plus sordide de l’affaire. La N-VA avec quatre députés a voté contre la dotation. C'est aussi le cas du seul député du VLD. Les deux députés MR se sont abstenus, dommage de ne pas avoir d’avis. Ecolo n’est pas venu. Petits meurtres entre amis...

Deux PS ont voté pour, ils auraient pu être trois. Le sp.a a voté pour, le cdH aussi. Enfin, le CD&V a voté pour également. C’est Eric Van Rompuy, alors que le CD&V s’était opposé jusqu’ici à la dotation. Le jugement en faveur de DéFI aurait fait pencher la balance. C’est ce qu’on appelle être au-dessus de la mêlée.

Cela fait donc 5-5. Mais pourquoi donc cette dotation est-elle refusée ? Parce que deux des quatre experts ont voté contre avec la N-VA et le VLD. Deux experts qui ont un droit de vote dans cette Commission et qui font donc pencher la balance.

Nationalisme au petit pied

Ce vote reflète une vision étroite. Celle d’un nationalisme au petit pied qui ne supporte pas l’idée qu'un parti fasse des voix sur tout le territoire. Un nationalisme prêt à fouler de ses petits pieds l'esprit de la loi.

Le PTB va donc demander que cette question soit tranchée par tous les députés en séance plénière. Le Président de la Chambre, le N-VA Siegfried Bracke, le leur refuse pour l'instant.

Pourtant, il faut que les parlementaires reparlent ensemble de cette question. Pas pour le PTB et son idéologie, ni pour DéFI et sa politique, peu importe le parti, mais pour rétablir un peu de dignité. Pour en finir avec les règlements de compte. Pour en finir avec l’arbitraire, la mesquinerie et le sordide en matière de financement des partis politiques.