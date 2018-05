Cette semaine dans le Pol'Dance on revient sur les festivités du premier mai. À l'approche des communales, les affronts entre les socialistes et les libéraux se durcissent et ce n'est pas Caroline Taquin insultée de "sal***" par Eric Massin qui dira le contraire. Au Parlement Européen, Charles Michel a prononcé un discours devant l'assemblée... ou du moins ceux qui étaient là.