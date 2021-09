Fédéral : de chamailleries en polémiques

La polémique en modèle de gestion publique. Après avoir consacré beaucoup de temps à sa formation et ensuite à la gestion de la crise sanitaire, le monde politique fédéral doit affronter à présent les dossiers cruciaux, mais préfère la jouer en mode querelle de bac à sable.

La fin du consensus sanitaire

La formation de l’équipage fédéral aura consommé bien des énergies et créé rancœur et frustration. Celles-ci finissent dans un premier temps sous le boisseau, le temps de gérer l’épidémie, non sans difficultés passagères du côté du MR. Toutefois, le tandem De Croo-Vandenbroucke garde le cap.

Voilà à présent le corps même des dossiers gouvernementaux et effectivement, on se rend compte peu à peu que, si l’accord du gouvernement a fixé des objectifs, le cadre demeure flou et susceptible d’interprétations diverses. La hâte à constituer une majorité et à tenir éloignée la N-VA constituaient visiblement les motivations de cette majorité inédite à sept (record) !

Premier dossier de dimension : la réforme des pensions. La ministre Lalieux présente son projet comme une " pièce à casser " et de fait, cela n’a pas tardé.

Si le projet a le mérite de fixer quelques balises claires (pension anticipée après 42 ans, pension à mi-temps, 1500 € minimum pour une carrière complète, débat sur la pénibilité évacué, etc.), la méthode a de quoi surprendre.

Déjà la mi-législature

La confiance n’y est pas. Ce qui a poussé la ministre Lalieux (PS) à travailler seule, sans concertation préalable. La réforme fiscale en gestation du ministre Van Peteghem (CD&V) ou judiciaire du ministre Van Quickenborne (Open VLD) suivent le même chemin. Tous intègrent qu’une concertation intragouvernementale préalable engendrerait fuites de documents, torpillages et autres crocs-en-jambe. La formation de l’actuelle majorité en a été truffée et cela laisse des traces, surtout versant francophone. Si du côté flamand (minoritaire qui plus est), l’adversaire (N-VA, VB) se trouve à l’extérieur, du côté francophone, l’opposition est essentiellement intramajoritaire au sein du trio ECOLO-MR-PS.

Entre les rêves de grandeur du président libéral, un PS menacé sur sa gauche comme jamais dans son histoire, et des écologistes tétanisés à l’idée de se planter encore lors d’une participation gouvernementale, les partis francophones au pouvoir ont déjà le regard fixé sur la prochaine échéance électorale ou en tout cas se comportent comme tel.

La cohésion gouvernementale fédérale en souffre, ce qui n’est pas le cas en Wallonie ou en Fédération Wallonie-Bruxelles où siègent pourtant les mêmes partenaires.

La configuration politique fédérale reste particulière et la pléthore permet à chacun de tirer son épingle du jeu. Avec Jean-Luc Dehaene ou même Guy Verhofstadt, aucun ministre n’aurait fait cavalier seul sur un dossier crucial. Alexander De Croo ne représente que le cinquième parti de la coalition. Ceci peut expliquer cela.

L’attelage fédéral (qui n’a pas encore un an) atteindra bientôt la mi-législature. Plus que temps de commencer à se fabriquer un bilan. Si possible…

