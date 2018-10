Faux pas-de-deux, vrai face-à-face

ECOLO et cdH disposent déjà de leur feuille de route vers le scrutin suivant. Pour les Verts, il s’agit de capitaliser sur le succès des communales alors que pour les démocrates-humanistes, il s’agit de poursuivre l’opération " sauvetage de meubles ". Si le cdH, grâce le plus souvent à des listes qui ne portaient pas le sigle officiel ou à des cartels locaux, a pu se maintenir, il ne dépasse plus 10% dans 80% de la Wallonie (Hainaut, Liège, Brabant Wallon). Opération survie entamée…

Faux-semblant

Socialistes et libéraux sortent quelque peu meurtris des scrutins communaux et provinciaux. L’heure est désormais à la reconstruction même si les travaux de rénovation ne sont pas de même nature.

Le PS est tombé à un minimum historique alors que le camp progressiste/de gauche n’a jamais été aussi fort en Wallonie et à Bruxelles. Le parti a donc un souci dans " son " camp plutôt que face à un " méchant adversaire néo-libéral ". Dans ses bastions traditionnels (Liège et sa périphérie rouge, Mons-Borinage, Centre, Charleroi), le rival est à nouveau " communiste " comme dans les années ’30 ! Le PTB a pris bien soin de ne se présenter que là où un score confortable l’attendait. Tactique payante. Le PS entend éviter que cela ne fasse tache d’huile en mai. C’est la raison du pas-de-deux entamé à Charleroi, Liège ou Molenbeek. Il ne devrait pas mener bien loin. Pour les deux enfants de Marx, il s’agit de dénoncer la duplicité de l’autre. Le PS entend prouver que le PTB reste incapable de gérer et se cantonne dans le lamento yaka, … faut que… Pour le PTB, il faut démontrer que les socialistes restent les premiers alliés d’un système " capitaliste " qui exploite le citoyen et dont ils sont les complices. Le véritable rendez-vous pour eux reste les législatives de mai, les communales ne constituant qu’un premier marchepied.

Contre-offensive

Si le PS peine à gauche, le MR doit quant à lui se remettre en ordre de marche. Ses leaders sont restés en marge de la campagne, et après la taule (© Boris Dilliès), il s’agit bien de ne pas s’en prendre une seconde en mai. Surtout que là, Charles Michel, Didier Reynders et Olivier Chastel en porteraient alors la responsabilité directe. Mais le MR renoue avec ses vieux démons, démontrant que la guerre ouverte en 2009 quand Charles Michel a mené la fronde pour renverser Didier Reynders à la présidence du parti, laisse encore des traces.

Les libéraux, historiquement le parti des villes (Charleroi a eu un bourgmestre libéral jusqu’en 1976, Mons jusqu’en 1952, etc.) ne glanent plus leurs suffrages que dans les périphéries nanties ou dans les campagnes. Le libéralisme social leur avait permis de renouer avec le pouvoir ; l’alliance avec la N-VA aura droitisé le discours du MR, apparaissant désormais comme plus conservateur que libéral. Cela amène à une seconde ligne de fracture : Reyndersiens vs Micheliens et donc à présent conservateurs vs libéraux-sociaux. Le MR doit retrouver une cohésion idéologique et un leadership pour affronter la prochaine échéance électorale. Le chantier est de taille. Il reste peu de temps.

@PhWalkowiak