Faut-il remplir sa déclaration quand on est étudiant? Etre étudiant et indépendant

Faut-il rempli ma déclaration d’impôts si je travaille comme étudiant? Et bien oui, peu importe son âge et s’il a ou non perçu des revenus l’année précédente, l’étudiant doit, lui aussi, remplir sa déclaration d’impôts. Attention, la date ultime de rentrée des déclarations en version électronique est fixée au 12 juillet 2018.

Il faut savoir que l’étudiant ne devra payer des impôts que si ses revenus annuels nets sont supérieurs à un certain plafond. (par revenu annuel, on entend toutes les entrées régulières ou occasionnelles liées

- à ton job étudiant

- ou aux pensions alimentaires que l’étudiant pourrait percevoir de ses

parents

Pour les revenus de 2017 et donc la déclaration de cette année , le plafond était fixé à 7.570 € nets

Pour info : les revenus de 2018 et donc la déclaration de l’année prochaine, ce sera un petit plus, 7.730€ net comme plafond à ne pas dépasser.

Est-ce qu’un étudiant peut devenir entrepreneur ou indépendant ?

C’est assez récent comme pratique, puisque c’est depuis janvier 2017 qu’il existe un statut particulier, créé spécialement pour les étudiants indépendants. Exemples : créer une startup (en commençant seul), pour créer votre marque, commercialiser votre propre bière, devenir indépendant spécialisé en

communication digitale (si c’est lié à vos études) ou encore être réalisateur vidéo pour filmer des mariages.

Pour en bénéficier, le jeune doit :

- avoir entre 18 et 25 ans

- être inscrit à titre principal dans un établissement d’enseignement en Belgique ou à l’étranger en vue d’obtenir un diplôme reconnu en

Belgique

- il doit suivre régulièrement les cours et être en mesure de le prouver (via une attestation par exemple).

S’il remplit ces conditions, alors, comme pour un travailleur " classic ", il doit :

1. S'inscrire à la banque carrefour des entreprises qui va lui attribuer un

numéro d'entreprise / un numéro de TVA

En joignant bien l’attestation d’inscription dans établissement scolaire ainsi

qu’une déclaration par laquelle il s’engage à suivre régulièrement les cours

2. Ouvrir un compte bancaire privé.

3. Se rendre à l'immatriculation de la TVA pour faire activer son numéro d’entreprise.

4. Effectuer des versements de cotisations de sécurité sociale.

5. Sans oublier de s'affilier à une mutuelle si ce n’est pas encore le cas.

Mais attention ! Le jeune doit s’inscrire pour obtenir ce statut " d’étudiant indépendant " entre le 15 septembre et le 31 mars au plus tard. Après cette date, il devra attendre la rentrée de l’année académique pour s’inscrire.

Même si c’est un " étudiant entrepreneur ", il devra payer des cotisations sociales.

Le site à retenir dans tous le cas, ou pour des questions plus précises au cas par cas : www.inforjeunes.be