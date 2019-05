Faut-il divertir pour ré-intéresser les citoyens à la politique?

Et puis autre défi, comment parler aux jeunes aussi « qui ne boudent pas forcément la télévision mais le téléviseur », comme le dit François Jost ? Des jeunes qui consomment des vidéos sur leurs smartphones, ou la télé « dé-linéarisée ». On y reviendra sans doute dans Inside.

Pour François Jost, Professeur à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste des médias, c’est en cela que le concept des 109 est intéressant : « La grande difficulté aujourd’hui, c’est que les gens ont tendance à penser que les journalistes mentent et les manipulent. Que ce soient des Belges « ordinaires » qui posent les questions, je pense que cela répond en partie à une demande. Redonner la parole aux gens, cela me paraît être une bonne solution. A condition qu’il y ait quelqu’un pour recadrer les gens quand ils disent des choses fausses. En France on a eu des émissions politiques de ce genre, notamment lorsque Nicolas Sarkozy répondait aux questions des Français dans un café. Mais là, on reprochait le fait qu’il n’y ait pas d’intermédiaire. Ici, on a un journaliste qui reformule la question, relance ».

Ce ressort n’est pas seulement utilisé par les médias. « Aux Etats-Unis par exemple, en 2016, le parti démocrate avait lancé un jeu politique avec une application qui reprenait des codes de jeux vidéo. II s’agissait ici de 'gamifier' la politique pour ne pas perdre les précieux Millenials [Ou la Génération Y, l’ensemble des personnes nées entre 1980 et 1999 ] qui sont maintenant des électeurs. On invente de nouveaux contenus parce que les formats classiques ne sont plus regardés ».

La « gamification » des contenus est une piste souvent explorée dans les médias. Nicolas Baygert, professeur de communication politique à l’IHECS et à l’ULB explique : « L’idée est de transférer les mécaniques du jeu dans des situations plus sérieuses comme celle du débat politique. Le jeu est utilisé comme un outil de ré-enchantement pour ré-intéresser une audience au débat politique par exemple ».

Les limites de l'exercice : d'abord une performance médiatique

Pour Nicolas Baygert, la RTBF est donc dans son rôle de service public quand elle cherche à vulgariser et toucher de nouveaux publics. Mais il existe des limites, des dangers : « Il y a une prime au format court et peut-être à la démagogie, parce qu’il y a presqu’une obligation de répondre concrètement à des questions très complexes. Il n’y a pas de place à la contextualisation et à la nuance. […] Or, convaincre en deux minutes sur des sujets très larges, c’est une performance médiatique et non pas une performance démocratique ».

Un schéma binaire alors que la politique se fait dans la nuance

Guillaume Grignard, chercheur aspirant au FNRS, qui étudie les liens entre médias et politique, ne dit pas autre chose : « Je trouve ça très positif que les médias cherchent à renouveler le format. Le point central que j’ai vu, c’est vraiment le soin des équipes de la RTBF pour être dynamique et innovant ».

Mais Guillaume Grignard souligne deux écueils : « Il y a deux paramètres qui m’ont marqué : le manque de nuances. Les jeunes devaient dire s’ils étaient convaincus ou non. C’est un schéma très binaire. Alors que la politique se fait dans la nuance. Et puis le deuxième paramètre, c’est la vitesse. Les candidats étaient toujours chronométrés, il n’avait pas le droit de réplique. Et on se demande pourquoi la vitesse d’une intervention fait sa pertinence. Et c’est là que l’on se demande si c’est une émission politique ou du spectacle. Si c’est une émission politique, alors il faut de la nuance ».