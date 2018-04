F16: y a-t-il encore un pilote dans l'avion?

L’actuel gouvernement fédéral n’y peut pas grand-chose, la Belgique reste un des plus mauvais élèves de l’OTAN. C’est chronique. Les dépenses en matière de Défense sont même à la baisse ces dernières années.

Le gouvernement fédéral comptait donc beaucoup sur le contrat de remplacement des F16 pour redorer son blason vis-à-vis de ses partenaires de l’OTAN et singulièrement auprès des Etats-Unis. C’est à présent compromis.

Un ministre loin de ses dossiers

La coalition fédérale a dès son installation, tenu à remplacer les F16 achetés il y a plus de 40 ans. Les avions de chasse restent un moyen bien utile de montrer ostensiblement à ses partenaires que l’on peut participer à d’importantes missions sans forcément remplir ses obligations budgétaires.

Depuis le début, il est apparu assez clairement que les faveurs des militaires penchaient vers le F35. C’est d’abord le seul appareil de " 5ème génération " et les pilotes préfèrent bien évidemment disposer d’un matériel de pointe (même s’il n’est pas encore au point). De plus, les aviateurs belges entretiennent de longues et très anciennes relations avec Lockheed qui a fourni à la Belgique les F104 dès 1963 et assure toujours le suivi des F16. De quoi tisser des liens.

Le cahier des charges du successeur des F16 a été établi par ces mêmes militaires. L’influence du politique (qui depuis les scandales Agusta-Dassault se tient prudemment à l’écart de ce genre de procédure) reste à ce stade pelliculaire. Qui plus est en s’entourant de militaires issus de la composante Air, Steven Vandeput ne pouvait avoir qu’une influence réduite.

Une procédure reportée ?

Les militaires ont sciemment contourné le ministre pour obtenir ce qu’ils voulaient. Mais en année électorale, il est très difficile d’admettre qu’il y a eu des manquements que le politique ne s’est pas suffisamment impliqué dans ce dossier.

Il reste maintenant à sauver ce qui peut l’être. Une seule question demeure : le gouvernement fédéral saura-t-il choisir pour cet été, comme il s’y est engagé, le successeur du F16 ? La candidature française (qui contourne l’appel d’offre en proposant un partenariat de Défense plus global et 20 milliards de compensation ) a-t-elle une chance d’être prise en compte , au risque de recours juridiques ?

Finalement, apprendre, même de manière détournée, que la vie des F16 peut être prolongée n’est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour Charles Michel… et ce sera au prochain gouvernement de relancer une procédure.

