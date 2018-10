F-35: un choix imposé plutôt qu'un choix qui s'impose

Le Lockheed F-35 Lightning II atterrira donc dès 2023 à Kleine Brogel et Florennes (?). Le contrat sera passé avec l’avionneur américain, comme cela semble bel et bien prévu depuis qu’il question de remplacer les F-16. Cela remonte à 2003 quand le gouvernement Verhofstadt décide de … ne pas s’associer au programme de développement de l’avion américain, comme cela avait le cas pour le développement du F-16, en collaboration avec d’autres pays de l’OTAN dans les années 70 et qui avait entre autres jeté les bases d’une véritable industrie aéronautique en Wallonie.

Pas de vision stratégique

L’époque n’est de toute façon plus au " contrat du siècle " avec ses multiples retombées économiques. Les règles européennes et la jurisprudence née des scandales Agusta et Dassault sont passées par là. Les politiques ne regardent plus que de très loin les contrats militaires, laissant les coudées franches aux militaires.

De ce fait, les hauts gradés de la Force Aérienne ont eu beau jeu de définir un cahier des charges taillé sur mesure pour l’avion de Lockheed ( furtivité, 5ème génération, transport de charges nucléaires, etc…) avec qui ils entretiennent de bonnes relations depuis les achats des F-104 et des F-16 et également aidé en cela par l’ex-ministre de la Défense De Crem qui dès 2009 pousse le F-35 , comme l’a révélé Wikileaks, relayé ensuite par la N-VA. Pieter De Crem espérait que les Etats-Unis puissent pousser sa candidature au secrétariat général de l’OTAN, les nationalistes flamands sont des eurosceptiques qui privilégient le lien transatlantique.

Mais surtout, avant Charles Michel, il ne fut jamais véritablement question d’une " Europe de la Défense ". Le Premier ministre s’est sans doute occupé trop tard de ce dossier et va devoir défendre un choix qui n’est pas le sien… et l’habiller politiquement.

Un choix hasardeux

L’argument européen est arrivé fort tard dans ce débat mais le choix de Lockheed comporte également sa part de risques.

D’une part, les retombées pour les entreprises belges demeurent floues. Il reste sans doute des éléments à négocier mais les Pays-Bas ont déjà obtenu la création chez eux d’installations de maintenance des F-35. L’armée belge préfèrera-t-elle aller aux Pays-Bas ? Actuellement, les F-16 belges (mais aussi danois, néerlandais, etc…) sont entretenus à Gosselies par la SABCA. A la N-VA, on ne serait sans doute pas contre un déménagement…

Enfin, d’autre part, le choix du F-35 présente des risques. Pour l’instant, suite à un crash, tous les appareils déjà construits sont cloués au sol. L’avion n’est pas encore opérationnel et son développement prend du retard. Les Etats-Unis refusent également que les codes des logiciels de l’avion soient communiqués aux pays acheteurs. L’utilisation des F-35 par la Belgique sera de facto soumise à l’autorisation des USA !

À ce stade, il demeure impossible de connaître les coûts de fonctionnement de cet avion. Le dossier du F-35 pourrait encore révéler quelques mauvaises surprises…

@PhWalkowiak