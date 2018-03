Etats-Unis: les électeurs reviennent peut-être à la raison

L’agenda politique des républicains ne fait aucun mystère. Pendant au moins 40 ans, la politique centrale du parti républicain a été une redistribution des richesses vers le haut : des impôts plus bas pour les riches, des coupes gigantesques dans les programmes qui aident les plus pauvres et la classe moyenne. Nous avons vu cet agenda à l’œuvre dans chacune des mesures prises par n’importe lequel des présidents républicains, de Ronald Reagan à Donald Trump, dans chaque proposition budgétaire des stars du parti telles que Paul Ryan, le président de la Chambre.

Pourtant, cet agenda politique-là est très impopulaire. Seules des petites minorités d’électeurs sont en faveur de baisses d’impôts pour les riches et les grandes entreprises ; des minorités encore plus faibles sont en faveur des coupes dans les programmes sociaux les plus importants. Comment les républicains restent-ils donc compétitifs sur le plan politique ? La réponse c’est que le parti est passé maître en l’art du leurre : faire semblant d’être une chose puis faire quelque chose de totalement différent une fois en poste.

Mais si les élections spéciales dans cette ère Trump indiquent quelque chose, c’est bien que les électeurs semblent revenir à la raison. Rick Saccone, le candidat républicain du district fortement ancré chez les républicains de Pennsylavnie qui avait été remporté par Trump de presque 20 points, a tenté non pas une, ni deux mais bien trois stratégies différentes de leurre. Et mardi il a apparemment essuyé une défaite à un cheveu près.

Tout d’abord, les républicains ont tenté de vendre leur candidat en faisant l’article des baisses d’impôts 2017, qu’ils ont présentées comme une bénédiction pour la classe moyenne. Voilà une stratégie classique de l’ère Bush : les baisses d’impôts Trump, tout comme les baisses d’impôts Bush, ont en effet proposé un peu de répit, temporaire, pour les familles de la classe moyenne, bien qu’ils aient offert davantage aux plus riches.

Ce qui fait de tout ceci un leurre, c’est la vérité dure à entendre que les baisses d’impôts doivent, à un moment donné, être financées – en fait, les gens comme Ryan ont à peine attendu que l’encre du projet de loi fiscale soit sèche pour clamer partout que les programmes sociaux devaient être amputés afin de réduire les déficits budgétaires qui vont grossir à cause de ces baisses d’impôts. Et quel que soit l’endroit où ces baisses budgétaires vont être opérées, afin de compenser les recettes fiscales perdues, les baisses d’impôts laisseront une majorité d’américains dans une situation pire (tout en bénéficiant bien entendu au 1 pourcent le plus riche).

Le truc, c’est que les électeurs semblent s’en être rendu compte. Les groupes républicains ont plus ou moins arrêté de faire de la pub pour les baisses d’impôts avant l’élection, concluant, apparemment, qu’il n’y avait pas là suffisamment de votes à gagner. Et les sondages faits le soir de l’élection laissent à penser que la question de la santé – ou plus précisément l’opposition aux efforts des républicains d’abroger l’Affordable Care Act – a été un sujet clef dans le district 18 en Pennsylvanie.

Si les baisses d’impôts ne sont pas vendeuses, alors pourquoi pas les droits de douane ? En 2016 Trump se présentait comme un républicain différent, un populiste économique qui défendrait les plus faibles. Dans les faits, il est tout à fait dans l’orthodoxie du parti sauf pour une chose, à savoir sa volonté de se détacher des libres échanges. Et il est possible qu’il ait annoncé des droits de douane sur l’acier en partie pour faire basculer un district dans ce qui était auparavant le pays de l’acier. Ou alors il a peut-être essayé de voler la vedette à Stormy Daniels. Avec Trump, on ne sait jamais.

En tous les cas, cela n’a pas marché, peut-être parce qu’un grand nombre d’électeurs de Pennsylvanie se rendent compte que le pays de l’acier n’est plus ce qu’il était et que le bon vieux temps ne reviendra pas. De nos jours, dans la région de Pittsburgh, l’on trouve près de 10 fois plus de personnel hospitalier que de travailleurs de l’acier – et à l’évidence certains électeurs, au moins, se rendent compte que les efforts du parti républicain pour attaquer le système de santé menacent à la fois leurs emplois et leur couverture santé.

Enfin, les républicains ont sorti leur vieille bonne méthode : tenter de distraire les électeurs de leur agenda économique en invoquant l’animosité raciale, culturelle et religieuse. C’est ce qu’a tenté de faire Ed Gillepsie dans la course au poste de gouverneur en Virginie, et dans sa dernière campagne, Saccone a proclamé que les démocrates sont motivés par "la haire de notre pays" et la "haine de Dieu". Mais ça n’a fonctionné dans aucune des deux situations.

Pourquoi non ? Une réponse serait peut-être qu’en dépit des flambées de racisme et d’antisémitisme sous Trump, l’Amérique est, dans l’ensemble, un pays beaucoup plus tolérant que ce qu’il était autrefois.

Mais il y a également des problèmes spécifiques à Trump. Il est difficile pour les républicains de se poser en tant que parti du patriotisme en défendant servilement un homme qui est en poste grâce, en partie, à une intervention russe et qui semble impatient de prouver qu’il est bel et bien la marionnette de Vladimir Poutine.

Et en dépit d’un soutien écrasant de la part des évangélistes blancs –ce qui en dit long sur l’état du christianisme conservateur – Trump est probablement l’homme le moins religieux à avoir jamais occupé la maison Blanche.

Cette contrariété en Pennsylvanie n’est donc pas simplement un signe avant-coureur de victoires possibles des démocrates à venir. Cela montre également la faillite de toutes les stratégies politiques que les républicains ont utilisées pour distraire les électeurs d’un agenda impopulaire.

Pourtant je dois admettre que même si ce retour à la raison des électeurs américains est très encourageant, cela me rend aussi nerveux. L’histoire dit que les républicains ne vont pas changer de trajectoire parce qu’ils ne le font jamais. Ils ne feront que chercher des distractions plus importantes.

Et avec tous ceux qui montraient même une once de sens de responsabilité, à l’occasion, qui quittent l’administration Trump, il faut se demander quelle va être la suite. Notamment les régimes qui ont des problèmes – comme, disons, la junte argentine des années 1980 – tentent souvent de rallier les gens à eux avec un sens de l’aventure très dangereux en termes de politique étrangère. Êtes-vous certains que Trump ne va pas emprunter cette voie ? Vraiment certains ?