En politique, " il y a un boulevard pour les plans de carrière à l'extrême droite"

Hier, c'était l'installation du nouveau Parlement flamand. Demain, ce sera au tour du Parlement fédéral. Au nord du pays, le nombre de députés d'extrême droite a grimpé. Au Parlement flamand, le Vlaams Belang est le deuxième parti et passe de 6 à 23 députés. Au Parlement fédéral, le parti de Tom Van Grieken multiplie par six le nombre de ses députés et passe de 3 à 18 sièges. Parmi tous ces parlementaires, on dénombre beaucoup de jeunes. Pour Manuel Abramowicz, auteur d'essais politiques sur l'extrême droite et fondateur du web journal, "RésistanceS.be, ces jeunes ont un profil politique différent de leurs aînés. "On a affaire à une nouvelle classe politique, où on a effectivement des gens qui ont une filiation quasi université-partis politiques. La plupart ont donc été recrutés dans les universités, et certains sont quand même passés par le NSV, un cercle nationaliste d'extrême droite d'étudiants qui sont implantés sur les campus universitaires en Flandre et dans les universités flamandes à Bruxelles, et qui est un creuset notamment des futurs cadres du Vlaams Belang. Mais, ils n'ont plus ce passé qu'avaient les dirigeants qui sont toujours présents", précise-t-il. Ainsi, la nouvelle génération appartenant au Vlaams Belang n'aurait plus de liens avec des cercles ou des groupes de la sphère paramilitaire, favorables à la collaboration pendant la Seconde guerre mondiale. "Au contraire de leurs aînés, ils n'ont pas été dans des organisations parce que ce qu'on peut appeler l'ère des groupuscules, c'est-à-dire l'époque des années 70-80-90, a complètement disparu. Il y a très peu de groupuscules néofascistes ou néonazis en Flandre, et ceux qui le sont rejoignent rejoignent d'autres nationalistes qui ne sont pas au sein du Vlaams Belang", affirme Manuel Abramowicz.

L'inculpation de Dries Van Langenhove, symbole de l'hypocrisie du Vlaams Belang

Lundi, Dries Van Langenhove, l'ancien fondateur du mouvement "Schild And Vrienden" a été inculpé par la justice pour violations des lois sur le racisme, le négationnisme et pour infraction à la loi sur les armes. Manuel Abramowicz y voit une démonstration de l'hypocrisie du parti d'extrême droite flamand. "C'est un parti qui nous dit qu'il est nouveau, et juste au lendemain des élections, le 27 mai, on parle d'un nouveau Vlaams Belang. Ici, Dries Van Langenhove est un exemple emblématique de la réalité et de l'hypocrisie de ce parti. Il présent tout sur un plan cosmétique. C'est un beau garçon, c'est le gendre idéal, il est BCBG. Ce n'est pas un skinhead avec un blouson paramilitaire. Toutefois, dans le reportage de la VRT, on voit bien que Schild and Vrienden est une organisation similaire au Vlaamse Militanten Orden, qui était une organisation néonazie dans les années 70. Schild and Vrienden , c'est un tout petit groupe d'étudiants BCBG, scolarisés dans de bonnes facultés et issus de bonnes familles. Au niveau de la façade, que vous visitez leur site internet, et leurs beaux t-shirts, il pourrait être confondu avec les jeunes d'un parti traditionnel démocratique, si vous coupez le son. Parce que dés lors que vous allumez le son, et qu'ils commencent à parler plus de 10 minutes, on retrouve tous les attributs des groupuscules des années 70 et 80."

"L'extrême droite n'est pas qu'au Vlaams Belang"

A l'occasion de l'installation de la Chambre demain, l'un des assistants du Président est justement Dries Van Langenhove. Ecolo demande qu'il soit écarté, Groen aussi, ainsi que le MR. Une agitation qui serait purement symbolique, et dépourvue de sens. "Je pense que c'est très symbolique et on peut comprendre pour des démocrates qui n'ont pas de se retrouver face à des gens d'extrême droite et des purs et durs. Et, cette agitation autour de sa présence aux côtés du Président du Parlement flamand, sert Dries Van Langenhove. En Flandre, les députés du Vlaams Belang ont été élus et ce sont des parlementaires comme les autres. Juste une petite chose importante: si on s'axe sur le Vlaams Belang, parce qu'il est emblématique de l'extrême droite de ces années 80 et 90, il ne faut pas oublier non plus qu'au sein de la N-VA, il y a un courant d'ultra droite et que l'ancien Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était encore, dans les années 90, dans une organisation d'extrême droite avec le Vlaams Belang. L'extrême droite n'est donc pas qu'au Vlaams Belang", déclare Manuel Abramowicz.