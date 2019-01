Gilles le Suisse se transforme en mode " survivor ". Il est allé suivre un stage de survie dans la forêt ardennaise. Une journée et une nuit complète, isolé, seul face à la nature. Préparer son campement, allumer son feu, chasser pour se nourrir et filtrer son eau, il apprend les trucs et astuces pour ne pas mourir dans le froid.