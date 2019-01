Le mois de janvier, c’est le mois des soldes ! À défaut de pouvoir faire du shopping et s’acheter des nouveautés, Gilles le Suisse va tenter d’en vendre. Il est parvenu à décrocher un stage de vendeur en magasin … Sa formation débute sur des chapeaux de roue, et vous allez le voir, c’est plus compliqué qu’il n’y paraît.