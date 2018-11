Emeutes à Bruxelles: tout bien réfléchi, s'agissait-il vraiment d'"émeutes" ?

Souvenez-vous… Les "émeutes" de Bruxelles et leurs suites ont fait la une de l’actualité des jours durant. Il y a d’abord eu celle du 11 novembre, suite à la qualification du Maroc à la Coupe du Monde. Magasins saccagés, affrontement avec la police, voitures en feu,… Le rassemblement festif avait dégénéré en débordements violents. Quelques jours plus tard, nouveaux débordements, liés cette fois à la venue d’une star des réseaux sociaux, Vargass 92. Là encore la presse avait parlé d’"émeutes". La RTBF également.

Mais avons-nous eu raison ? Cette question a surgi en réunion de rédaction au moment d’évoquer le bilan des émeutes, ce mois-ci. Un an plus tard, avec le recul, était-ce bien le terme le plus approprié ? N’était-ce pas exagéré, n’avons-nous pas biaisé la lecture et la compréhension de ce qui s’est passé ces jours-là en contribuant par la même occasion à l’image négative de Bruxelles et de la population du centre-ville véhiculée notamment par certaines personnalités politiques au nord du pays ?

Pour Fabrice Grosfilley, responsable du service Société de la rédaction à ce moment-là, il aurait clairement fallu employer d’autres termes, dès les événements du 11 novembre. Car au-delà de la réaction contre les forces de l’ordre, au-delà du recours à la violence, "qui sont des aspects qui peuvent relever d’une émeute", il faut selon lui tenir compte de l’imagerie culturelle et des connotations véhiculées par ce terme. "L’imagerie convoquée est quelque chose de relativement conséquent, important, et qui a une dimension soit sociale, soit politique", détaille-t-il. "Ce sont les émeutes en France quand on incendie des dizaines de voitures et qu’il y a des affrontements qui durent plusieurs nuits entre des jeunes de quartiers sensibles et des forces de l’ordre. Ce sont typiquement aussi les émeutes de mai 68 ou de Los Angeles, qui sont l’expression d’une tension forte, latente, avec un caractère revendicatif… Ce qui s’est passé à Bruxelles ne ressemble pas à ça, à la fois dans l’échelle et dans la lecture sociale".

Des avis divisés

A l’époque, ce type de réflexions avaient déjà émergé. Mais sans consigne particulière dans la rédaction. Le terme est resté, comme une étiquette. Un an plus tard, au sein de l'équipe, le même terme ressurgit, par exemple dans un article sur les conséquences à long terme pour les commerçants rédigé par le journaliste Karim Fadoul. "Moi, si j’ai utilisé ce terme, c’est parce que les événements ont été estampillés comme ça. Pour faire comprendre au public de quoi on parle, l’utiliser dans la titraille est intéressant. Même si par ailleurs j’utilise aussi d’autres termes comme 'violences'", explique-t-il.

"Ceci étant, pour moi le terme 'émeute' est validé par le fait que le parquet de Bruxelles l’utilise aussi dans sa communication, tant écrite que parlée. J’ai pris le temps de le revérifier". Un Parquet qui ne parle en fait pas d’une seule voix. L’un des porte-parole nous explique qu’il n’y a pas de consigne en la matière et que chacun fait ses propres choix : certains utilisent le terme, d’autres pas. Une difficulté qui n’existe pas pour les porte-parole néerlandophones puisqu’en néerlandais le mot "rellen" n’a pas tout à fait la même signification.

Au sein de la rédaction, comme au Parquet, tous les journalistes ne partagent pas la même analyse. Les sensibilités diffèrent, les interprétations aussi. Aujourd’hui, avec le recul, l’éditeur Gérald Vandenberghe fait partie de ceux qui continuent de penser que ne pas parler d’émeutes le 11 novembre 2017 aurait édulcoré la réalité. "Ca reste le bon mot", maintient-il en se référant à la définition du dictionnaire Robert : "manifestation violente et spontanée résultant d’une émotion collective".

"Ce n’est pas une émeute comme on pouvait les voir dans les grandes crises sociales du 19ème où la police chargeait au sable clair, ou des choses pareilles", précise-t-il. "Il y a évidemment une gradation mais je pense que c’est le même phénomène et qu’il ne faut pas qu’il y ait trois mille personnes qui dévalisent la moitié de la rue Neuve pour que ce soit déjà une émeute. Je pense que quelque chose de plus petite importance, comme ça l’était, mérite déjà ce terme-là". Quant à l’imagerie véhiculée par le mot, "elle varie d’une personne à l’autre". Autant donc s’en tenir à la définition. "Après, il faut faire attention à ce qu’on dit et ce qu’on fait. Mais ça ne tient pas en un mot : ça tient en la couverture qu’on va donner, ça tient aux gens à qui on va donner la parole".

"Une violence de ce type n’est jamais gratuite"

Cette grille de lecture rejoint celle du sociologue Andre Rea, qui s’est intéressé de près au phénomène des émeutes. Pour lui, le terme peut s’appliquer à des échelles très différentes et l’utilisation qui en a été faite le 11 novembre 2017 n’était pas galvaudée. Ce qui pose davantage question pour lui, c’est le traitement médiatique global qui tend dans ce type d’événements à ne se concentrer "que sur la partie visible de l’iceberg, les détériorations de biens matériels". Avec pour conséquence de donner une impression de violence gratuite. "Pourtant c’est ça qu’il faut tenter d’expliquer car un acte de violence comme ça n’est jamais tout à fait gratuit. Il faut remonter au moins à la frustration qui le produit au départ". Au risque sinon d’appauvrir ce dont on est en train de parler, conclut-il, en faisant le parallèle avec le mouvement des gilets jaunes aujourd’hui.