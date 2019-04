Elections: entrée dans la dernière ligne droite

Il n’est pas toujours facile pour un parti politique de trouver un bon angle de campagne et de s’y tenir. Cela détermine souvent la réussite ou l’échec lors du scrutin. A un peu plus de 40 jours de l’échéance, il est désormais primordial de battre la campagne de manière cohérente, … si possible.

Thèmes

Chez ECOLO, on entend bien entendu surfer sur le succès un peu inattendu d’octobre aux communales et provinciales, gonflé ensuite par les différentes mobilisations populaires contre le réchauffement climatique. Il reste aux verts six semaines à tenir et croiser les doigts pour que d’autres thématiques ne viennent pas perturber la campagne.

Après des communales réussies, même si très ciblées localement, le PTB a pris le train en marche des revendications climatiques, transformant le vieux parti productiviste qu’il est, en tentant de transformer l’action " climat " en mouvement social.

De même, alors qu’elles semblaient au départ un coup de sang d’un élu en rupture de banc avec son parti, les listes Destexhe ont réussi le tour de force de composer en très peu de temps des listes complètes partout en Wallonie et à Bruxelles et susceptibles désormais de brouiller le jeu à droite entre le PP ou la Droite, déstabilisés et un MR obligé de s’adapter à la nouvelle donne.

Partis traditionnels

C’est en fait les trois familles politiques traditionnelles qui s’apprêtent à des élections compliquées. Cela a valu longtemps en Flandre, cela arrive désormais au sud du pays.

L’entrée en campagne du cdH a été chahutée, entre démission surprise du président, perte de la majorité wallonne et affaires politico-judiciaires occultant le message du parti. Au PS, on a embouché les trompettes du gratuit ou du avec-nous-ce-serait-mieux à l’inverse des majorités sortantes pour tenter d’éviter de connaître le plus mauvais résultat électoral depuis l’instauration du suffrage universel, que lui prédisent les sondages.

Au MR, il était prévu dès l’automne de faire campagne sur le bilan socio-économique du gouvernement Michel et la prolongation de la coalition sortante. La défection de la N-VA, les divergences de fond sur la migration, la problématique climat, la chute des gouvernements fédéral et wallon, les affaires courantes prolongées, les mauvais sondages, le changement de présidence, la douloureuse confection des listes et la dissidence à droite ont sérieusement grippé la mécanique. Charles Michel incarne désormais le parti … et le gouvernement au risque de faire apparaître le scrutin comme un vote pour ou contre lui et sa politique.

De même la N-VA, qui espérait capitaliser sur sa sortie dramatisée de l’exécutif fédéral pour tenter de masquer son échec aux communales, peine à recalibrer sa campagne.

Pour beaucoup, il n’est pas trop tard mais il est temps.

@PhWalkowiak