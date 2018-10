Elections communales: dernière ligne droite pour les présidents de parti flamands

A quelques jours des élections communales du 14 octobre, les débats politiques vont bon train en Flandre. Ce mardi, six présidents de parti étaient réunis à l’Université de Gand pour présenter leurs visions.

Campagne électorale oblige, les présidents de parti n’avaient jamais été aussi nombreux à répondre présent à l’invitation du politologue Carl Devos. L'évènement a eu lieu à l’occasion de la traditionnelle rentrée académique de la faculté de Science Politique, dans un contexte particulier: d’après un sondage mené par la VRT, plus de la moitié des jeunes âgés de 18 à 23 ans trouvent les élections ennuyantes et inintéressantes. Plus inquiétant encore: un quart de ces nouveaux électeurs flamands ne croient plus en la démocratie, et préféreraient opter pour un dirigeant autoritaire. Le défi des présidents de parti était donc de taille, d’autant qu’ils s’exprimaient face à un public d’étudiants, et que leurs interventions était retransmises en direct sur Facebook.

Discours jugés barbants

Charmer peut-être, passionner sans doute pas. Selon de nombreux internautes, les discours des présidents, qui avaient chacun un quart d’heure pour s’exprimer, étaient un rien barbants. Chacun s’y est pris à sa manière. Bart De Wever s’est contenté de lire un long texte méticuleusement préparé, axé, sans grande surprise, sur l’identité.

Munis de Powerpoint ou de films vidéo, les autres présidents de parti se sont, eux aussi, accrochés à leurs thèmes de prédilection: le SP.A John Crombez a misé sur l’importance de la solidarité, l’écologie était au coeur du discours des Verts de Meyrem Almaci.

La cheffe des libéraux, Gwendolyn Rutten, a loué le talent de ceux qui osent entreprendre, alors que le président du Vlaams Belang s’en est pris aux partis traditionnels qui abandonnent les laissés-pour-compte (flamands, évidemment). Wouter Beke, enfin, a surfé sur l’ensemble des thèmes évoqués, en présentant le CD&V comme une formation ni de gauche, ni de droite. Une façon sans doute d’attirer un maximum de voix, dont celles des indécis.

Quels constats peut-on tirer de cette rencontre ?

Il aura fallu attendre le moment des questions-réponses pour assister à des échanges un peu plus piquants. Les présidents de parti se sont notamment pris le chou sur la nécessité de faire le nettoyage dans leurs listes, la N-VA et le Vlaams Belang accusant Groen et le SP.A d’avoir des membres des Loups-Gris turcs parmi leurs candidats, l’Open VLD dénonçant à son tour la présence de sympathisants nazis au sein du Vlaams Belang.

On constatera aussi qu’en Flandre, les présidents de parti sont déjà "en mode élections fédérales et régionales", et que, tout comme pour l’ensemble de la campagne, le thème dominant reste celui que la N-VA préfère, à savoir l’identité et la migration. Étonnant lorsqu’on sait que la mobilité et la qualité de l’air sont des problématiques locales qui préoccupent de plus en plus de citoyens flamands.