Elections 2019: qu'est-ce que la règle de l'apparentement?

Parmi les nombreux résultats issus de cette soirée électorale et ceux concernant la situation au Parlement wallon, le cas de Carlo Di Antonio a pu en interpeller plus d'un. Le désormais ex ministre wallon de l’environnement n’a pas été réélu.

Alors qu'il était candidat au Parlement wallon, son parti du cdH (crédité de 8,87%, soit -2,95 points par rapport à 2014) a été emporté par la forte poussée du PTB et la progression d'Ecolo dans la circonscription de Mons. Ainsi, au jeu de l’apparentement, c’est François Desquesnes qui prend la place de député wallon à Carlo Di Antonio.

Si l'actuel bourgmestre de Dour n'est pas réélu, c'est donc à cause de la règle de l'apparentement, un système pas toujours simple à décortiquer.

De quoi s'agit-il?

Sur son site Internet, le CRISP définit cette règle en parlant d'un « système de répartition des sièges lors d'une élection selon lequel les listes de candidats peuvent additionner les voix qu'elles ont recueillies dans les diverses circonscriptions d'une même province ou d'un même arrondissement électoral ».

L’apparentement doit avant tout faire l’objet d’une déclaration préalable et être annoncé sur le document officiel de présentation des candidatures. Une fois que les listes, en général du même parti politique, ont annoncé qu’elles formait un groupe au niveau de la province ou l'arrondissement électoral, elles peuvent ensuite additionner les voix qu'elles ont recueillies dans les diverses circonscriptions d’un même arrondissement. Il faut toutefois que le seuil électoral de 5% dans la circonscription électorale soit atteint.

Comme nous l'expliquions l'année dernière, seules les listes qui ont atteint le seuil électoral au niveau de la province mais aussi un quorum de 0.66 peuvent accéder à la répartition provinciale ou d'arrondissement des sièges. Le SPF Intérieur précise que « celui-ci s’obtient en divisant le nombre de bulletins valables dans l'ensemble de la circonscription électorale par le nombre de sièges à conférer dans cette circonscription électorale ».

Après qu’une première répartition des sièges ait été opérée au niveau de chaque circonscription, on procède à une seconde répartition au niveau de la province ou de l'arrondissement électoral, sur la base des voix non utilisées lors de la première répartition. C'est là qu'opère l'apparentement. De quoi assurer aux partis apparentés, une fois ces deux répartitions effectuées, d'obtenir des sièges pour les candidats élus dans la circonscription concernée. En voici un exemple concret.

Ce mécanisme permet en principe de respecter le mieux possible la représentation proportionnelle en utilisant les votes qui n'ont pas pu être pris en compte lors de l'attribution directe des sièges dans chaque circonscription. Mais le résultat peut parfois avoir des conséquences inattendues pour certains élus.