Elections 2019: les bureaux de vote viennent d’ouvrir leurs portes

La grande journée électorale vient de commencer. Huit millions de Belges sont invités à se rendre aux urnes jusqu'à 14H pour le vote papier et jusqu'à 16H pour le vote électronique. Leur mission est d’élire 484 députés et de renouveler ainsi directement six parlements (la Chambre, les parlements wallon, bruxellois, germanophone et flamand ainsi que le Parlement européen) et indirectement quatre parlements ou assemblées (le Sénat, le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et, à Bruxelles, les assemblées de la Commission communautaire française et de la Vlaamse Gemeenschapscommissie). Lors de ce méga-scrutin qui n’a eu d’égal que celui de 2014, c’est l’ensemble des parlements qui sera donc renouvelé ce 26 mai. Il ne devrait donc plus y avoir d’élections avant 2024.

Au sud du pays, le vote papier sera généralisé dans les communes francophones mais électronique dans les neuf communes germanophones. L'ensemble des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale voteront de manière électronique. En Flandre, le vote se fera également de manière électronique pour 157 communes et sur papier dans les 143 autres.

