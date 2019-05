Elections 2019 : le sp.a n'est pas marié avec le PS au fédéral

Le président du sp.a, John Crombez, ne se sent pas particulièrement appelé à rejoindre un gouvernement, au vu des résultats de son parti, désormais cinquième force politique en Flandre, à 10,1%.

Au niveau fédéral, il indique que sa formation n'est pas nécessairement marié à son vis-à-vis francophone, le PS, premier parti de Wallonie.

M. Crombez accepterait une éventuelle invitation du plus grand parti de Flandre, la N-VA. A l'échelon fédéral, le sp.a n'est pas marié au PS, même si la famille socialiste est à nouveau le plus grand groupe politique à la Chambre. "Entrer au gouvernement fédéral sans le PS est envisageable. Ils l'ont déjà fait sans nous. Il n'y a pas grand-chose à gagner, mais tout reste tout de même possible, tant la donne est complexe aujourd'hui."