Elections 2019: Le Grand Direct de la RTBF, leader d'audience

Elections 2019: combien étiez-vous à nous suivre sur la RTBF?

Le grand direct des élections - Analyse des résultats (2/2) - 26/05/2019 Ophélie Fontana, François De Brigode, Nathalie Maleux et Thomas Gadisseux vous donnent rendez-vous le dimanche 26 mai sur La Une, La Première et Auvio pour découvrir les 1ers résultats des 3 scrutins dans une soi¬rée spéciale. Avec leurs invités en plateau, ils proposent une analyse des résultats et des reportages en direct pour expliquer les en¬jeux. Résultats, analyse et accessibilité sont les 3 mots clés de ce dimanche électoral qui signera la fin de la campagne. Dans la continuité de la soirée, l'Info RTBF consacrera encore du temps la nuit afin d'être fin prêt dès le matin, avec les moments forts, une analyse affinée des résultats et les meil¬leures images sur toutes les plateformes médias.