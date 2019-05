Elections 2019: dans les coulisses du Grand Direct

Ce dimanche 26 mai, dans le cadre des élections, toute la rédaction de la RTBF s'est mobilisée pour vous offrir la meilleure couverture sur ses antennes.

Présenté par François De Brigode, Nathalie Maleux, Ophélie Fontana et Thomas Gadisseux, le Grand Direct des Elections a débuté sur le coup de 15 heures, rassemblant en plateau de nombreux invités venus pour décrypter et commenter les résultats de ces différents scrutins. Découvrez les coulisses de ce dispositif exceptionnel.

Neuf heures d'antenne

Ce dimanche électoral marque la fin de la campagne. Lorsque nous arrivons sur le plateau, une équipe travaille déjà activement sur les derniers réglages. En plus de l'antenne TV, l'émission est également retransmise sur les antennes radio et les plateformes digitales de la RTBF.

Peu avant d'entamer un marathon de neuf heures à l'antenne, François de Brigode se confiait sur ses petits secrets pour bien réussir l'émission : « Le fait d'avoir travaillé avec Nathalie, d'avoir bien préparé les dossiers et surtout d'avoir une bonne forme physique, c'est important. Hier soir, juste un peu d'eau plate, pas d'excès, un bon disque et un bon film et aller se coucher tôt ! »

Même avec une longue expérience dans ce genre d’événements, le présentateur précise que le stress est tout de même présent. « Je considère que ne pas être stressé est un mauvais signe. C'est aussi une technique de ne pas le montrer! »