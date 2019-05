Élections 2019: ces personnalités qui n'ont pas réussi à se faire élire ou réélire

Les urnes ont rendu leur verdict dimanche soir et parmi l'ensemble des personnalités politiques attendues au tournant, certaines n'ont pas réussi à obtenir un des postes tant convoités et devront attendre 5 ans avant de se représenter.

Au fédéral

C'est notamment le cas de Béa Ercolini. L'ex-rédactrice en chef du magazine Elle, 2e sur la liste cdH à la Chambre dans la circonscription de Bruxelles-capitale n'a pas été élue avec ses 2495 voix. Il faut dire qu'il n'y a qu'un élu cdH dans cette circonscription et c'est donc la tête de liste Georges Dallemagne qui sera à la Chambre avec ses 8766 voix.

Côté MR, le député sortant Gauthier Calomne, qui figurait en 6e position sur la liste MR à la Chambre dans la circonscription de Bruxelles-capitale n'est également pas élu avec ses 3636 voix.

Au PS, Karine Lalieux, dernière de liste sur la liste PS à la Chambre dans la circonscription de Bruxelles-capitale, n'est pas élue malgré ses 9393 voix. Tiré par Ahmed Laaouej, le PS recule d’environ 4,8% par rapport au scrutin de 2014 et perd en conséquence deux sièges sur cinq selon les premières projections.

Toujours à Bruxelles, le pari d'« une N-VA francophone sans le confédéralisme » mené par l'ex-MR Alain Destexhe n'a finalement pas payé. Avec 2,57%, son score n'est pas suffisant pour faire entrer un élu de sa liste à la Chambre, et ce malgré un score honorable de 6787 voix. Dans la foulée, il a également annoncé que son parti changerait de nom et qu'il quitterait son poste de président.

A noter que l’ancienne députée wallonne Patricia Potigny, dont le départ du MR vers les Listes Destexhe avait provoqué la chute de la majorité MR-cdH à Namur à la fin de l’hiver, n’a attiré que 477 voix sur son nom à Charleroi, où elle était candidate pour la Chambre.

Dans le Hainaut, Georges-Louis Bouchez qui se présentait à la 4e place de la liste du MR à la Chambre, dans la circonscription du Hainaut ne sera finalement pas élu. Malgré ses 16.522 voix de préférence, il est victime de l’effet dévolutif de la case de tête. Son lot de consolation devrait toutefois être un poste de sénateur coopté.

Toujours dans le Hainaut, le président du Parti Populaire Mischaël Modrikamen, tête de liste à la Chambre n'est également pas élu suite à son score de 3,38%. Son parti n'a pas franchi le seuil électoral à la Chambre, au Parlement wallon et à Bruxelles. Il récolte tout de même 4122 voix de préférence mais ce score est insuffisant. Cette défaite pourrait marquer la fin de sa carrière en politique puisque son parti perd également le seul siège au niveau fédéral dont il bénéficiait.

Côté nord du pays, c'est une figure importante du paysage politique qui disparaîtra de l'hémicycle puisque Siegfried Bracke, qui poussait la liste N-VA en Flandre Orientale, n'a pas été réélu. Son siège bénéficiera finalement à Tomas Roggeman, le président des jeunes de la N-VA. La parti nationaliste perd huit sièges à la Chambre et n'en conserve que 25.

Au Parlement bruxellois

L'échevin d'Anderlecht, Julien Milquet, neveu de Joëlle Milquet, n'a pas été élu pour le cdH. Même constat pour l’ancien journaliste RTL Philippe Malherbe, dernier de la liste, qui n’a pas non plus obtenu assez de voix (un peu plus de 1000). Son parti, le cdH, perd trois sièges au Parlement bruxellois.

Au PS, suite à la perte de quatre sièges, certains députés sortants n’ont pas été réélus au Parlement bruxellois. C’est notamment le cas de Simone Susskind, élue depuis 2014 et sénatrice depuis 2017, mais aussi de l'ancien champion du monde de boxe Béa Diallo.

Chez Groen, Bruno De Lille, qui poussait la liste néerlandophone, n’a pas été réélu.

Au Parlement wallon

Alors qu'il était candidat au Parlement wallon, le ministre cdH sortant Carlo Di Antonio n’a pas été réélu dimanche, emporté par la forte poussée du PTB et la progression d’Ecolo dans la circonscription de Mons. Son score est de 5.638 voix mais la règle de l'apparentement bénéficie finalement à François Desquenes.

En ce qui concerne le MR, le député Richard Miller, qui a passé cinq années à la Chambre, n'a pas non plus réussi à décrocher un siège au Parlement wallon. Son parti perd 5 sièges.

Côté Europe

Olivier De Schutter, l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur l'alimentation, n'a pas réussi à se faire élire comme député européen. Il faut dire qu'il était troisième sur la liste Ecolo.

Même s'il a longtemps été au coude à coude avec Saskia Bricmont, c'est finalement cette dernière qui est élue avec 57.261 voix (11,78%), contre 54.830 voix pour Olivier De Schutter. Philippe Lamberts, lui, est loin devant avec 115.922 voix (23,86%).

Benoit Cassart, l'éleveur de bovins dans la commune d'Havelange (province de Namur) et fondateur de la société Fabroca, spécialisée dans la génétique bovine,

tirait la liste pour DéFI mais n'a pas été élu.