Ecolo et Groen à la fête: « Nous pourrions devenir le premier groupe au fédéral »

La famille écologiste est aux anges. Ecolo et Groen ont fêté ensemble leur réussite électorale. Zakia Khattabi, la co-présidente d'Ecolo: « Nous pourrions doubler notre score de 2014 ». Elle a remercié les militants et les électeurs. « Ils ont compris qu'il fallait répondre à l'urgence climatique. » En réaction à la percée du Vlaams Belang, elle a réagi : « La bienveillance doit l'emporter sur l'obscurantisme et la haine. » Après un tiers des votes dépouillés, Ecolo devrait doubler son score.

Groen a augmenté en Flandre, mais pas de la même manière qu'en Belgique francophone. Le score du parti écologiste flamand tourne autour des 10 %, soit une timide avancée. La présidente de Groen, Meyrem Almaci, a ensuite pris la parole: « C'est incroyable d'être ensemble. Dans les villes, nos résultats sont très bons et à Bruxelles et à Louvain, nous sommes les plus grands. » Elle se réjouit également : « Nous pourrions devenir le premier groupe au fédéral ».