Duel PS-MR : chacun campe sur ses positions

L’emploi et pouvoir d’achat

Peu importe la question posée ou le sujet annoncé, c’est l’emploi et le socio-économique qui sont revenus tout au long du débat. Si Paul Magnette et Didier Reynders déclarent tous les deux vouloir soutenir le travail et encourager la création d’emploi, c’est sur la manière d’y arriver que les partis s’opposent. Le PS reproche au MR de faire des cadeaux fiscaux aux entreprises… et le MR rétorque que le PS défend le chômage… Pour Didier Reynders, pour redresser la Wallonie et agir sur l’emploi, il faut soutenir les entreprises et ce de manière similaire au fédéral et au régional, notamment en diminuant les cotisations sociales. Ce que refusent de faire les socialistes, selon le libéral. C’est faux assure Paul Magnette : les socialistes veulent aussi soutenir les entreprises mais alors elles doivent fournir des garanties que ces aides serviront à la création d’emplois. De plus, il faudrait davantage miser sur l’innovation et sur la formation des travailleurs, dit le candidat aux Européennes.

Abattage rituel et double discours

Malgré la polémique qui a circulé aujourd’hui suite à la diffusion d’une vidéo où il est interrogé sur l’abattage rituel, Didier Reynders n’a pas été déstabilisé. Il l’assure : le MR n’a pas de double discours à ce propos, la position du MR sur ce sujet est la même à tous les niveaux de pouvoirs. « La position du MR est de mettre le bien-être animal avant la pratique religieuse dans un certain nombre de cas. Nous ne voulons pas interdire des abattages rituels, ce que nous voulons c’est que dans tous les cas d’abattage, il y ait étourdissement », explique Didier Reynders. Une position claire et de vrais débats de la part des partis, c’est ce que réclame Paul Magnette. « Le vrai problème des doubles discours c’est quand on dit quelque chose avant les élections, et qu’on dit autre chose après les élections », dit-il, pointant du doigt entre-autre la décision de Charles Michel de monter au gouvernement avec la N-VA lors de la dernière législature et la réforme des pensions.