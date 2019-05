Duel: pas de love story entre Ecolo et le CDH - © Tous droits réservés

Une "love story" entre Zakia Khattabi et Elio Di Rupo? - Duel - 23/05/2019 Comme cela avait été le cas lors du débat des présidents mercredi, le face-à-face entre Ecolo et le CDH a été tendu. Maxime Prévot a continué à attaquer « les incohérences d'Ecolo », et a accusé les Verts d'être de mèche avec le PS. Alain Maron, lui, a comparé son opposant au porte-parole du MR.