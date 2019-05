Duel CDH-MR: Lutgen veut protéger les producteurs, Chastel veut des accords internationaux

Pour le troisième épisode de notre série « Duel » ce lundi soir, deux candidats aux élections européennes s'affrontaient. Olivier Chastel, tête de liste MR, face à Benoit Lutgen, tête de liste CDH. Les deux hommes ont évoqué leur vision de l'Europe et, en tant qu'anciens présidents de parti, sont aussi revenus sur la dernière législature, et notamment la décision du MR de former un gouvernement avec la N-VA.

Deux cadeaux locaux, pour des visions différentes de l'Europe

Pour commencer l'émission, comme le veut désormais l'exercice, chacun a apporté son cadeau pour l'autre candidat. Pour Olivier Chastel, ce sera une bière trappiste de Chimay. Pourquoi ? Parce que selon le candidat libéral, cette bière trappiste bénéficie grandement de l'accord commercial signé avec le Canada, le CETA. « C'est la bière trappiste la plus exportée au Canada, se réjouit Olivier Chastel. Et elle est encore plus exportée aujourd'hui qu'avant le CETA. » Pour Olivier Chastel, c'est un accord d'un nouveau genre, un accord équilibré qui permet d'imposer les standards européens.

Derrière ce cadeau, une question: que pense le CDH, avec le recul, de cet accord qu'il a rejeté dans un premier temps? « D'abord, je vous remercie de reconnaître le savoir-faire des moines, c'est une bonne chose venant d'un libéral », ironise Benoit Lutgen. Le président du CDH n'en démord pas: il est heureux que le parlement wallon et d'autres parlements européens se soient « réveillés » avant d'accepter l'accord. « C'est grâce notamment à André Antoine et Marie-Dominique Simonet, qui sont allés voir ce qu'il y avait exactement dans ces échanges », s'enorgueillit Benoit Lutgen. En ce qui concerne son avis général sur le CETA, Benoit Lutgen émet toujours quelques réserves: certes, c'est une bonne chose de pouvoir exporter la Chimay et, dans l'autre sens, d'importer du sirop d'érable plus facilement. « Mais importer de la viande bovine canadienne, ça n'a aucun sens », estime-t-il.