Douceur exceptionnelle et records de température attendus pour la fin d’année : comment l’expliquer ?

Cette dernière semaine de l’année sera dominée par une douceur exceptionnelle, voire historique. Des températures anormalement élevées pour cette période.

Pascal Mormal, météorologue à l’IRM, l’Institut Royal Météorologique :

On ne sera pas loin des records journaliers. On envisage des températures de 14 à 15 degrés à la station de Uccle pour les journées de mercredi, jeudi et vendredi. C’est quand même 8 à 9 degrés au-dessus des normales de saison. Habituellement, on est entre 5,5 et 6 degrés en cette période de l’année.

Va-t-on vers des records journaliers. "C’est tout à fait possible." poursuit le météorologue. Le 29 décembre 1925, on avait enregistré 13,9 degrés et 13,8 degrés le lendemain. Mercredi et jeudi, des records journaliers sont donc annoncés.

De la douceur. Mais côté ciel, il faut s’attendre à de l’instabilité, aussi. Et ce, jusque jeudi. Mardi sera marqué par de nombreuses périodes d’averses et beaucoup de vent avec des rafales jusqu’à 100 km/h au littoral. Mercredi et jeudi seront aussi arrosés par la pluie et du vent. Côté ciel, cela devrait s’améliorer d’ici la journée de vendredi.