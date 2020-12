Donald Trump met son véto sur le budget de la défense

Donald Trump a mis mercredi son veto au budget de 740,5 milliards de dollars pour la Défense des Etats-Unis en 2021. Ce budget a été adopté par le Congrès américain à une majorité écrasante, ce qui devrait lui permettre de passer outre l'opposition du président.

"Malheureusement, ce texte de loi n'inclut pas des mesures cruciales pour la sécurité nationale" et "va à l'encontre des efforts de mon gouvernement pour mettre l'Amérique d'abord en matière de sécurité nationale et de politique étrangère", dit le président Trump dans son message officiel au Congrès, évoquant un "cadeau à la Chine et à la Russie".

Il renvoie donc le texte aux deux chambres du Congrès, qui ont la possibilité de passer outre le veto présidentiel en le revotant à la majorité qualifiée. Si les élus qui l'ont adopté confirment leur vote initial, le texte deviendra loi malgré l'opposition de Donald Trump, une première dans son mandat de quatre ans à la Maison Blanche.

Cette proposition de loi est distincte du texte budgétaire qui comprend le plan de soutien à l'économie américaine, sur lequel Donald Trump fait aussi planer la menace d'un veto pour obtenir plus d'argent pour les familles.

Le budget de 740,5 milliards de dollars pour la défense des Etats-Unis en 2021, approuvé par les deux chambres du Congrès il y a deux semaines, prévoit notamment une hausse de 3% du salaire du personnel de défense.

Mais le milliardaire républicain avait menacé d'y mettre son veto notamment parce que le texte n'inclut pas l'abolition d'une loi, dite "article 230", protégeant le statut juridique des réseaux sociaux, qu'il accuse d'être biaisés contre lui.

Il tonne également contre le fait que la loi de financement du Pentagone prévoit de renommer des bases militaires honorant des généraux du camp confédéré, qui défendait l'esclavage.