Deux belges à Hollywood – Le doc de 7 à la Une

Pour réussir dans le cinéma, il faut du talent mais aussi et surtout beaucoup de persévérance. Et s’il y a un endroit dans le monde où la compétition est sans merci, c’est bien à Hollywood. Nous y avons rencontré deux belges qui essayent de s’y frayer un chemin. Ils nous ont raconté leur quotidien parfois magique mais souvent sans pitié. Vous le verrez, bien loin des paillettes et du tapis rouge, le business du cinéma à Hollywood est une rude compétition où les places sont très chères.