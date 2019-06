Tourisme 2.0 – Alice's Map dans 7 à la Une - © Tous droits réservés

Des vacances hors du commun - Alice’s Map dans 7 à la Une - 15/06/2019 Le secteur du tourisme est en perpétuelle évolution. Partout dans le monde, on imagine de nouvelles manières pour visiter les sites touristiques. Alice vous emmène en Australie, où l’on visite aujourd’hui la grande barrière de corail en uber sous-marin. Détour ensuite par la Tanzanie, où un hôtel a construit la première chambre sous-marine d'Afrique. On termine par une terre presque inhabitée … l’Antarctique, à la découverte de l’hôtel le plus isolé au monde.