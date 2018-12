La solitude de nos seniors est un vrai fléau dans notre société ! Pour lutter contre cet isolement, le réseau des voisins solidaires : " Bras dessus, bras dessous " a vu le jour à Bruxelles. Une initiative qui crée des liens entre jeunes et moins jeunes autour de discussions, de services rendus et de fous rires. Des moments précieux, tant pour nos aînés que pour les plus jeunes générations.