Des montagnes de pommes de terre d'un côté, la famine de l'autre: le paradoxe des surplus alimentaires

On peut observer des files de plus en plus longues pour les colis alimentaires. Et d'un autre côté, les exploitations agricoles voient des montagnes de pommes de terre s'amonceler faute de pouvoir les écouler. Une question peut légitimement se poser: peut-on les faire parvenir à ceux qui en ont besoin?

Surproduction

De nombreux restaurants, cuisines collectives ont fermé à cause du coronavirus. Les commandes ont été interrompues et la consommation de pommes de terre a chuté. Du coup les usines de transformation des pommes de terre se sont arrêtées: elles ne peuvent pas accumuler plus de produits finis dans leurs frigos. Et des montagnes de pommes de terre se sont formées: 3 millions de tonnes à échelle européenne. La région Wallonne va en offrir une partie. Willy Borsus, le ministre wallon de l'agriculture a annoncé la prise en charge de l'emballage et de la distribution. Un geste qui va dans le bon sens mais il ne concerne que 100 à 300 tonnes. Sur les 400.000 en surplus en Wallonie.

Et envoyer les surplus à l'étranger?