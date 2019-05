Des milliers de bâtiments vides – Le focus dans 7 à la Une - © Tous droits réservés

Des milliers de bâtiments vides - Le focus dans 7 à la Une - 04/05/2019 Il manque plus de 40.000 logements sociaux à Bruxelles. Malgré cela, beaucoup de bâtiments restent désespérément vides… Bars, salles d’activité, et même logements. Réunis, ces bâtiments formeraient une commune de la taille de celle d’Ixelles. Plusieurs associations luttent contre ce phénomène et tentent de convaincre les propriétaires de leur confier ces bâtiments vides. Leur but, y loger des personnes ou des projets qui ne trouvent nulle part où aller. Problème, très peu de propriétaires acceptent. Certains préfèrent même payer une amende pour bâtiment vide que de le laisser en occupation temporaire…