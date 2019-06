– Alice's Map dans 7 à la Une - © Tous droits réservés

Des inventions anti-catastrophes - Alice’s Map dans 7 à la Une - 08/06/2019 Tempêtes, inondations, ouragans, etc. Ces phénomènes naturels risquent de s’intensifier dans les années à venir et de créer de véritables catastrophes. Pour lutter contre ces éléments, et se protéger du mieux que l’on peut, les cerveaux surchauffent aux quatre coins du monde. Des solutions innovantes voient le jour. Alice nous emmène au Japon, en Angleterre, aux États-Unis ou encore en France.