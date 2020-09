Dérives sectaires : quand la Belgique délaisse les victimes

Au bout d’une enquête longue de six mois, nous avons découvert un système défaillant de lutte contre les sectes en Belgique. Un grave manque de contrôle des autorités qui a pour conséquence le développement de nombreuses dérives : escroquerie, exercice illégal de la médecine, traite des êtres humains… Des infractions peuvent être commises en toute impunité parce qu’elles apparaissent dans un contexte sectaire.

Nous avons travaillé sur une quinzaine d’organisations. Des anciens adeptes nous ont livré leur témoignage et partagé leur colère envers la justice.

Christian a vécu totalement reclus pendant plus de 35 ans au sein d’une communauté avant de la quitter définitivement en 2013. " Je suis toujours profondément blessé. Par exemple, si je voyais un objet de couleur verte et que le gourou me disait qu’il était rouge, je finissais par croire qu’il était rouge. C’était aussi puissant que ça ".

Géraldine a elle aussi du mal à comprendre comment elle a pu être dans un tel état de soumission. " Le gourou expliquait que des démons étaient aux portes de l’enceinte où nous vivions, que nous étions un des derniers bastions sous la protection de Dieu et que si on sortait, on allait être exposés à des démons. Cela peut paraître incroyable mais j’y croyais. J’avais peur de sortir et d’être attaquée par ces démons "

Quand l’emprise est si forte, le danger est que la tête pensante de telles organisations profite de ses adeptes. C’est ainsi que Vincent et Isabelle expliquent avoir perdu une importante partie de leur patrimoine, guidé par leur chef spirituel qui leur demandait des offrandes. " On a perdu 150.000 euros, l’équivalent de notre maison qu’on a vendue pour aller vivre dans cette communauté. ". Un couple qui raconte avoir vécu en véritables esclaves " Le dimanche, lors de ses prêches, il disait qu’il était Dieu, que c’est lui qui décidait et qu’il était au-dessus des lois. Et que même si la loi n’est pas d’accord, peu importe car c’était lui la loi ".