Dépistage du coronavirus: ces médecins qui ont menti sur les symptômes pour faire passer des tests...

"Beaucoup de porteurs du virus ne font pas de fièvre. Ce critère était scientifiquement ridicule. Pour réaliser des tests PCR et remplir les conditions imposées par les autorités sanitaires, beaucoup de médecins, comme moi, ont menti. Nous avons mentionné de faux symptômes". Le but : pouvoir enfin tester le personnel soignant en première ligne.

La question revient régulièrement au cœur du débat, dans les journaux ou sur les plateaux de télévision : a-t-on réalisé assez de tests ? Et a-t-on commencé à dépister suffisamment tôt ? La Belgique a réalisé 270.857 tests PCR (NDLR : chiffres officiels entre début mars et le 4 mai). La PCR (pour "Polymerase Chain Reaction"), c’est le test le plus utilisé au monde pour dépister le COVID-19.

"Il fallait tester le personnel soignant et les résidents beaucoup plus tôt", assure un médecin généraliste, qui désire également garder l’anonymat. Car lui aussi a triché. "J’ai menti, oui, pour le bien de mes patients".

Sciensano "surpris"

Ces faits, nous les avons rapportés chez Sciensano. "Je suis surprise", avoue Sophie Quoilin. "Je pense qu’il y a eu beaucoup d’angoisse et de stress. L’avantage chez Sciensano, mais aussi dans les groupes de travail, c’est que l’on peut prendre de la distance, avec ce qu’il se passe sur le terrain. Nos recommandations sont prises avec la distance utile. Car nous ne sommes pas au contact avec les personnes qui sont exposées. Ces angoisses sont peut-être justifiées, mais la réponse me parait non appropriée".

Plus que jamais, le décalage semble se creuser entre ceux qui prennent les décisions – et donc déterminent la politique de dépistage- et les médecins sur le terrain. À l’heure du déconfinement, et pour de nombreuses semaines encore, le dépistage reste un enjeu majeur, au centre de toutes les préoccupations.