Déclaration de septembre: Geert Bourgeois voit la vie en rose

Lundi dernier, le ministre-président flamand a lancé l’année parlementaire avec sa traditionnelle "déclaration de septembre". Geert Bourgeois a dressé le bilan de sa législature, et bonne nouvelle: tout va pour le mieux !

Il voit la vie en rose, Geert Bourgeois. Il aurait d’ailleurs pu accompagner sa déclaration - la dernière de cette législature - par de la charmante mélodie de "La vie en rose", ne fut-ce que pour égayer un rien sa déclaration de politique générale (43 pages tout de même, pour 1 heure de discours).

Sur la forme, pas de quoi susciter l’engouement : le ministre-président flamand est connu pour ses interventions monotones et son léger manque de charisme. Mais sur le fond, chiffres à l’appui, la Flandre se porte mieux qu’il y a 4 ans: création de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises, baisse du chômage et du nombre de faillites, hausse des exportations, diminution des impôts, sans oublier un budget en équilibre.

Les éditorialistes affirment de commun accord que le gouvernement flamand a au moins le mérite d’avoir clôturé de gros dossiers, contrairement d’ailleurs à d’autres gouvernements de ce pays. On évoquera notamment la réforme de l’enseignement secondaire, la résorption de la "Turteltax", ou encore l’accord sur le très épineux dossier de la liaison Oosterweel qui doit boucler le ring d’Anvers.

Parallèlement aux nombreuses réussites, Geert Bourgeois avait également de bonnes nouvelles pour l’an prochain puisque, grâce aux efforts budgétaires réalisés en début de législature, il reste de l’argent pour investir : 665 millions d’euros au total. Un montant qui vient nous rappeler que nous sommes bien en pleine année électorale. Ces investissements iront notamment au secteur du bien-être, à la recherche et au développement, ainsi qu’à l’enseignement, ou encore au plan climat.

La Flandre est-elle devenue un paradis sur terre? On n'en est tout de même pas encore là. L’opposition parle d’ailleurs d’un "triomphalisme déplacé" car des problèmes demeurent : l’équilibre budgétaire reste en quelques sortes superficiel, puisque les coûts astronomiques de la liaison Oosterweel n’ont pas été comptabilisés. Autres points faibles: la lutte contre la pauvreté, celle contre les déchets en plastique, ou encore le problème infernal des embouteillages.

On notera aussi que les citoyens paient désormais plus cher les transports en commun, l’eau potable, l’accès à l’enseignement supérieur ou aux crèches. Malgré l’appel de Geert Bourgeois à poursuivre le travail jusqu’à la fin de la législature, plus personne ne s’attend à de grandes réformes d’ici mai 2019. Quant à la suite, beaucoup se demandent si le ministre-président flamand sera candidat, ou non, à sa propre succession. D’après l’un de ses porte-paroles, il s’agirait du "secret le mieux gardé de la rue de la Loi".