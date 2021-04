Décès de la star du disco Patrick Juvet connu pour ses tubes planétaires "Où sont les femmes ? " et "I love America"

L’ex-star du disco Patrick Juvet est décédée à l’âge de 70 ans. Le corps de l'artiste a été retrouvé dans un appartement à Barcelone. Les causes du décès ne sont pas encore établies. "Il y aura une autopsie, je l'avais eu au téléphone il y a trois jours, je l'avais trouvé bien", a indiqué son agent Yann Ydoux.

Chanteur flamboyant des années 70 avec ses succès "Où sont les femmes" et I" Love America", le chanteur Suisse né à Montreux était un passionné de musique et de disques. Son père, vendeur de radios et de télévisions, l’inscrit à des cours de piano à l’âge de 7 ans. Plus Beatles que Rolling Stones, c’est dans le mannequinat qu’il se fait d’abord remarquer, en Allemagne. Il y vivra mai 1968 et mettra un peu d’argent de côté.

Grandeur et décadence

En 1970, il rencontre Eddy Barclay à Saint Tropez et fait le forcing pour sortir le convaincre de lui offrir une chance et son premier disque, au succès finalement mitigé. Le deuxième, "La Musica", suscitera déjà plus de ferveur. Il sera vendu à plus d'un million d'exemplaires. Heureusement car il avait reçu un ultimatum. Le succès ou le retour en Suisse. Ensuite les choses s’enchaînent. Claude François lui commande une chanson. Ce sera "Les lundis au soleil". Les succès s’enchaînent, pour lui aussi. Il rencontre Jean-Michel Jarre qui sera le parolier d' "Où sont les femmes ?" présent sur lalbum "Paris By NIght" et fruit de leur collaboration. "Arrive ensuite "I Love America", numéro un dans quinze pays dont les Etats-Unis. Patrick Juvet brûle la chandelle par les deux bouts. À cette époque, les choristes de Juvet ne sont pas exclusivement féminines. Un certain Daniel Balavoine en faisait notamment partie.

Avec les années 80, la vague disco s’essouffle et l’étoile Juvet pâlit. C’est la descente aux enfers de l’anonymat. Dans les années 90, il chante dans les boîtes de nuit pour gagner un peu d’argent. Avec le 21e siècle et le retour à la mode du Disco et des revivals, Patrick Juvet et ses tubes recommencent à faire bouger de nouvelles générations.

Les dernières apparitions sur scène de Juvet remontent à la tournée "Âge tendre et tête de bois" dans les années 2000, soit une sorte de "all-star" des vedettes populaires. Dave, Sheila, Michèle Torr ou encore Stone et Charden étaient également à l'affiche à cette époque.