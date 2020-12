De Wever convoque Magnette, mais pour quoi faire ?

Marotte ou chimère, Bart De Wever convoque à nouveau le confédéralisme pour fêter la fin de cette bien curieuse année, entre crise politique et crise sanitaire. Nous avons déjà presque oublié qu’outre la pandémie qui occupe encore tous les esprits, la Belgique s’est offert le luxe d’une crise politique et institutionnelle XXL de près de 650 jours [1] sans véritable gouvernement fédéral.

Confédéralisme vs régionalisme

Les mêmes causes produisant le plus souvent les mêmes effets, il y a donc gros à parier qu’après le prochain scrutin fédéral, les mêmes questions se poseront, les mêmes atermoiements sur l’avenir institutionnel du pays se retrouveront. En cela, Bart De Wever voit juste. Reste à déterminer ce qui est réalisable ou souhaitable au-delà de ce constat. Le président de la N-VA avance le confédéralisme comme panacée, remède à tous les maux institutionnels et politiques. Le PS version Magnette le soutiendrait même dans sa démarche. Nuance. Si du côté socialiste, on semble prêt à négocier de nouvelles avancées institutionnelles, ce serait plutôt pour se diriger vers une Belgique à quatre régions. Paul Magnette vient de le signifier sur le plateau de la VRT : plutôt que le confédéralisme, la Belgique doit se reposer sur ses régions. Confédéralisme vs régionalisme ?

Le modèle fédéral reste ambigu depuis le début entre aspirations des uns et autres. En l’état, il est condamné au blocage.

Quels rapports de force ?

Les chiffres sont têtus. Bart De Wever entend négocier l’avenir du pays avec Paul Magnette. PS et N-VA en leader de leur communauté. Mais que pèsent encore ces deux formations ? Les précédentes réformes de l’état se sont certes généralement déroulées sous l’égide de l’axe PS-CVP. Bart De Wever entend endosser le rôle jusque-là dévolu aux Eyskens, Martens, Dehaene. Mais que pèse-t-il encore ? Et corollaire, que représente encore le PS ?

Un dernier sondage place la N-VA sous les 20% en Flandre, le PS en dessous de son minimum historique de 2019 en Wallonie et désormais 2ème presque 3ème à Bruxelles. Les deux formations ne disposent plus des moyens de leurs ambitions. PS, N-VA, combien de divisions ? Et ce d’autant plus que leur modèle respectif diverge. Le modèle régionaliste ne fait pas encore l’unanimité en interne côté socialiste et divise également le MR (entre Jeholet et Crucke d’une part et la vision belgicaine du président Bouchez de l’autre).

En Flandre, la N-VA peut compter sur le soutien sulfureux du Belang et d’une large part du CD&V qui a fait figurer dans l’accord gouvernemental fédéral une volonté de plus large autonomie des entités fédérées en matière de santé, ce qui est loin d’être gagné dans le contexte actuel.

La Belgique retombera immanquablement dans les mêmes affres communautaires avec le prochain scrutin fédéral : le modèle actuel ne fonctionne pas et il n’existe aucun large accord sur la manière d’y remédier. La crise perpétuelle.

@PhWalkowiak

[1] Du 21 décembre 2018 quand le Roi accepte la démission du gouvernement Michel au 1er octobre 2020 quand le gouvernement De Croo prête serment