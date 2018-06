De plus en plus d’écoles flamandes ferment la rue durant les entrées et sorties de classe pour protéger les enfants contre la pollution et l’insécurité routière. Le sujet était au cœur de la chronique "Vu de Flandre", présentée par la journaliste de la VRT Joyce Azar, sur La Première.

L’initiative existe en fait depuis plusieurs années, notamment à Gand et en province d’Anvers. Mais un événement dramatique est venu accélérer les choses. En février dernier, un enfant de 6 ans avait perdu la vie à Bruges, fauché par un camion alors qu’il traversait à vélo un passage piéton près de son école. La colère des parents avait mené à la fermeture de deux rues, le matin et l’après-midi, pendant une demi-heure, le temps de permettre aux élèves de circuler en sécurité. Depuis, plusieurs écoles ont suivi le mouvement, encouragées aussi par les résultats alarmants de l’étude de Greenpeace, une étude qui pointe du doigt la mauvaise qualité de l’air à proximité d’une majorité d’établissements scolaires.

Priorité politique

La question préoccupe donc de nombreux citoyens. Elle est également devenue une priorité politique. D’autant que nous sommes à quelques mois des élections. Lundi dernier, la ministre flamande de l’Enseignement Hilde Crevits (CD&V) a lancé une campagne pour inciter un maximum d’écoles à adopter la même mesure dès la prochaine rentrée scolaire.

Hasard du calendrier : deux jours plus tôt, le ministre flamand de la Mobilité, Ben Weyts (N-VA), a annoncé un soutien de 20 millions d’euros pour les écoles qui favorisent la sécurité routière.

Parmi les initiatives soutenues figure évidemment cette fameuse fermeture de la route. Il faut dire que la méthode fonctionne: dans les écoles qui l’appliquent, 90% des parents en sont satisfaits, et même les voisins sont contents, ce qui n’était pas gagné d’avance. La fermeture de la rue mènerait aussi à un véritable changement d’habitude chez certaines personnes qui laissent désormais leur voiture à la maison.

Impact environnemental minime

Certains experts demeurent sceptiques face à la mesure. S’il est vrai que fermer la rue d’une école deux fois par jour contribue à améliorer la sécurité routière et la qualité de l’air, l’impact global reste malgré tout minime, surtout au niveau environnemental. Pour les spécialistes, des mesures plus radicales doivent être prises. Car les enfants ne passent finalement qu’une petite partie de leur temps à l’école, et c’est surtout en s’y rendant qu’ils sont exposés à la pollution et au trafic.

Idéalement, il faudrait par exemple interdire le passage de camions, ou encore introduire un système de péage urbain qui, selon une étude, diminuerait le trafic de 5 à 8%, mais qui, électoralement, n’est pas très sexy.

En ce qui concerne la mobilité, il faudrait aussi améliorer l’état des pistes cyclables qui, contrairement à ce qu’on croit, laisse parfois à désirer, surtout dans les villes flamandes. Mais ne soyons pas trop pessimistes, il faut bien commencer quelque part. Et puis l’idée de fermer la rue s’étend désormais à Bruxelles, plus particulièrement à une école néerlandophone de Saint-Josse. De quoi inspirer, peut-être, d’autres établissements de la capitale.