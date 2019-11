De Barcelone à Glasgow, les indépendantistes se font entendre

Après cet échec des indépendantistes écossais, beaucoup ont imaginé que cette volonté de quitter le Royaume-Uni serait remisée pour longtemps dans un placard. Mais le Brexit est passé par là: en 2016, lors du referendum sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, les Ecossais se sont massivement exprimés (62%) pour rester en Europe. De quoi raviver la flamme du désaccord avec cette Angleterre dont beaucoup d’Ecossais veulent se séparer, pour le plus grand plaisir du SNP, le parti national écossais – et peut-être même un certain étonnement dans la mesure où ce n’était pas le scénario imaginé au lendemain de l’échec de 2014. Toujours est-il que le mouvement indépendantiste est bel et bien relancé au pays de William Wallace, héros de la première guerre d’indépendance écossaise à la fin du 13ème siècle.

Flandre, Catalogne, Corse, Itaie: la fièvre indépendantiste varie en intensité

De ce côté-ci de la Manche, d’autres mouvements indépendantistes secouent l’Europe. Il y a bien sûr le mouvement flamand, incarné par la N-VA dont l’objectif, à terme, n’est rien d’autre qu’une Flandre indépendante. Il y a aussi la Catalogne, qui après avoir organisé un référendum en 2017 sans l’accord de Madrid, semble peu disposée à oublier l’idée d’en faire un nouveau. Il y a quelques semaines, au lendemain de sa condamnation à 13 ans de prison pour sédition, Oriol Junqueras, l’ancien vice-président du gouvernement régional catalan, a affirmé par email à un journaliste de Reuters que les séparatistes "ne renonceront jamais et qu’un nouveau référendum est tout simplement inévitable.

Dans le nord de l’Italie, les deux grandes et très riches régions que sont la Lombardie et la Vénétie ont pour leur part organisé en 2017 un référendum pour demander aux citoyens s’ils souhaitaient obtenir " des formes supplémentaires et conditions particulières d’autonomie " pour leurs deux régions. L’issue du scrutin ne laissait pas beaucoup de place au doute, et les Lombards et les Vénétiens, qui se sont déplacés en plus grand nombre que ce qui était estimé, ont offert au " oui " une écrasante victoire (98% en Vénétie, 95% en Lombardie). Ce référendum, parfaitement légal, était consultatif, mais il permet malgré tout au Nord du pays de disposer d’un incontestable poids pour négocier avec Rome les responsabilités respectives concernant pas moins de 23 compétences institutionnelles, qui vont de l’énergie au commerce extérieur en passant par l’environnement. Depuis que le parti de Matteo Salvini a accompli sa mue - " La Ligue du Nord " est devenue " La Ligue " en effaçant la mention qui lui interdisait d’espérer des voix dans le Sud, son assise n’a cessé de s’élargir. Après avoir dirigé le pays en alliance avec le Mouvement 5 étoiles et fait éclater la coalition au bout d’un an, le parti d’extrême droite est aujourd’hui dans l’opposition, mais les sondages le placent encore loin devant tous les autres pour les prochaines élections. Le vieux rêve d’une nouvelle région, la Padanie, autour du Pô, est sans doute terminé. Désormais, c’est le pays tout entier que Matteo Salvini et ses troupes veulent diriger…