Crise du coronavirus : Sophie Wilmès, la Première qui (r)assure

Alors que la situation sanitaire n’est pas rassurante du tout, Sophie Wilmès est parvenue à rassurer. Dans son discours, pas de métaphores guerrières comme Emmanuel Macron la veille mais un appel au bon sens de chacun avec en guise de conclusion : "Prenez soin de vous, prenez soin des autres."

Sur les réseaux sociaux, les personnalités de différents partis politiques, tant au nord qu’au sud du pays, multiplient les messages de félicitations et de remerciements. "Elle est remarquable, elle donne le ton et en impose", confie une éminence d’Ecolo.

Une femme leader et des hommes potiches, c’est une première qui restera gravée dans les esprits

L’image de cette conférence de presse suivie en direct par des millions de Belges marquera à jamais les esprits. La cheffe s’exprime. A ses côtés, les cinq chefs des Gouvernements des Communautés et des Régions restent muets. Ce pays au bord du divorce il y a quelques jours encore parle enfin d’une seule voix. Une voix féminine. "On n’a pas l’habitude de voir des hommes politiques d’envergure comme Elio Di Rupo et Jan Jambon faire de la figuration", pointe une élue cdH. "Une femme leader et des hommes potiches, c’est une première", ajoute-t-elle avec un brin d’ironie. Et de conclure : "Les petites filles ont maintenant un modèle auquel elles peuvent s’identifier".

Alors que son prédécesseur Charles Michel était régulièrement pointé du doigt pour son manque de leadership, elle force le respect. "Avec Charles Michel, on ne savait pas vraiment qui dirigeait le gouvernement, ici, c’est clair : on a une cheffe", se réjouit le chef d’un cabinet ministériel. "Elle a ressuscité l’Etat fédéral !".

En réunion, pas de "Madame la Première Ministre". Tout le monde l’appelle "Sophie" mais elle sait aussi garder ses distances. On la décrit comme décidée, pragmatique et rassembleuse. Parfaite bilingue, elle est très attentive à l’équilibre entre francophones et flamands.

Elle mène les réunions d’une main de maître, donne la parole à tout le monde, sait écouter mais sait aussi trancher

"Même si le MR me sort de partout, Sophie Wilmès, m’a impressionné dès notre première rencontre et bien avant la crise du coronavirus", explique le ministre d’une entité fédérée. "Elle mène les réunions d’une main de maître, donne la parole à tout le monde, sait écouter mais sait aussi trancher", ajoute-t-il. "Elle a une capacité impressionnante à faire atterrir les dossiers avec subtilité et détermination."

Si Laurette Onkelinx et Joëlle Milquet ont brisé le "plafond de verre" avant elle, jamais une femme n’aura à ce point incarné le pouvoir. Sophie Wilmès ouvre incontestablement une voie mais les inégalités de genre subsistent. Son Gouvernement fédéral compte deux fois plus de ministres masculins.

