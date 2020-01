Couronne britannique et "Meghxit": Harry et Meghan renoncent à leurs titres royaux

Le prince Harry et son épouse Meghan renoncent à leurs titres royaux. La reine d'Angleterre annonce que le départ du couple princier pour le Canada aura lieu au printemps prochain.

Harry et Meghan, comme le relaie la BBC, ont également annoncé leur intention de rembourser les 2,4 millions de livres de fonds publics nécessaire à la rénovation de leur résidence de Frogmore Cottage, foyer qu’ils conserveront.

Le couple avait déjà annoncé la semaine dernière renoncer à son rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique pour prendre son indépendance financière et s'installer une partie de l'année en Amérique du Nord.

Après une "réunion de crise", la reine Elisabeth II avait surpris avec un communiqué "compréhensif": " "Ma famille et moi apportons tout notre soutien à Harry et Meghan et leur désir de commencer une nouvelle vie. […] Même si nous aurions préféré qu’ils restent […] nous respectons et comprenons leur envie d’indépendance tout en restant des membres précieux de ma famille."