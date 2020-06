Coup de balai à la FGTB, coup de semonce au fédéral

La vie d’un syndicat ne se rythme pas de la même manière que celle d’un parti politique. Robert Vertenueil a peut-être eu tendance à l’oublier au point de se trouver désavoué par les siens. Fait extrêmement rare.

Un président de syndicat n’est pas élu par les militants. Les présidents de parti le sont, mais seulement depuis une vingtaine d’années même si souvent cela tourne au plébiscite.

Mais dans les deux cas, les " débarquements " précoces demeurent l’exception. En politique, on ne retient que Charles-Ferdinand Nothomb en 1998 dans ce qui est encore le PSC, et bien entendu Didier Reynders au MR en 2011.

Mandat

Malgré tout, le syndicat socialiste aura offert un joli cadeau au président du MR. Dans la foulée de l’opposition frontale aux syndicats générée par le gouvernement Michel, Georges-Louis Bouchez, du fait de sa seule présence, aura porté un rude coup à la FGTB.

En évoquant avant l’heure un Pacte Social, Robert Vertenueil a déstabilisé les siens pour qui l’heure n’est pas encore venue. De plus, il oubliait ainsi que la présidence d’un syndicat résulte bien plus de l’équilibre subtil entre centrales et régionales que d’un blanc-seing. Le syndicat demeure une organisation collective, bien plus qu’un parti. Dans le système particratique belge, le président de parti est devenu tout-puissant. Pas dans un syndicat, où son mandat reste avant tout d’établir une synthèse entre les différentes tendances.

De plus, le syndicat reste dans une logique de rapport de force à établir, préalablement à la négociation, tant vis-à-vis du patronat que de l’autorité politique.

Négociations gouvernementales et sociales

La crise socio-économique qui vient, va engendrer des tensions. Patrons et syndicats se revoient la semaine prochaine, pour encadrer la relance. Comme les présidents de parti devant former un véritable gouvernement fédéral. Dans les deux cas, cela s’annonce tendu.

Le nouveau président de la FGTB, Thierry Bodson, avait plaidé l’an dernier, pour une alliance wallonne PS-ECOLO-PTB, bien plus que son prédécesseur. Il avait ensuite dénoncé l’incapacité du PTB à faire des compromis. Thierry Bodson plaide pour un changement radical de modèle de société et pas de N-VA parce que la N-VA est l’antithèse de ce que nous défendons, à savoir un socle fédéral fort pour la sécurité sociale et les outils de solidarité.

Pourtant, le PS discute avec la N-VA. Cette dernière plaide pour une flexibilité accrue du marché du travail, la limitation des allocations de chômage, etc. De quoi crisper encore un peu plus les négociations.

La crise qui vient risque en fait de cristalliser les tendances apparues lors du dernier scrutin : en Wallonie et Bruxelles, le vote à gauche est le plus important depuis plus de 60 ans, alors que la Flandre a rarement autant penché à droite.

La crise risque d’exacerber ces réalités. Dans ces conditions, un Pacte Social Belge, pourtant indispensable, relèverait du miracle.

@PhWalkowiak