Coulisses de l'Europe: les premiers enseignements européens de la crise afghane

Il y a une quinzaine de jours, la victoire éclair des talibans en Afghanistan a brutalement sorti l'Europe de sa torpeur estivale. Analyse des réactions et défis des Européens face à cette crise afghane avec Sandro Calderon, journaliste RTBF spécialiste de l'Union européenne.

Un géant économique, un nain politique et un ver de terre militaire

Les scènes de chaos à l’aéroport de Kaboul, la détresse de ces dizaines de milliers d’Afghans qui cherchaient à fuir leur pays, ont provoqué effroi et consternation. Pour leur venir en aide, les pays européens ont rapidement organisé des ponts aériens. Mais il faut garder ceci à l’esprit : sans la présence de 6000 militaires américains pour sécuriser l’aéroport de Kaboul, ces évacuations n’auraient jamais pu avoir lieu. Ce n’est donc pas un hasard si les évacuations ont pris fin avec le départ des Américains.

Cette crise afghane a une nouvelle fois mis en lumière les limites de l’Union européenne en tant qu’acteur géostratégique. Un constat qu'avait exprimé l'ancien ministre belge des affaires étrangères, Mark Eyskens, dans cette citation: "L’Europe est un géant économique, un nain politique et un ver de terre militaire". Ce jugement, qui date du début des années ’90, est aujourd’hui trop sévère. Mais il garde une part de vérité...

Renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe

Politiquement, diplomatiquement, l’Union européenne ne fait toujours pas le poids face aux Etats-Unis. On l’a vu il y a une dizaine de jours, lors d’une réunion d’urgence du G7. Angela Merkel, Emmanuel Macron et Charles Michel ont demandé à Joe Biden de reporter le retrait des troupes américaines au-delà du 31 août pour prolonger les évacuations à l’aéroport de Kaboul. Mais le président américain est resté sourd aux demandes des dirigeants européens.

Alors ne serait-il pas temps pour l’Europe de renforcer sa politique de défense ? Le débat est relancé. Le week-end dernier, le président français, Emmanuel Macron, a réitéré son plaidoyer pour développer "l’autonomie stratégique" de l’Europe. Pour Charles Michel, le président du Conseil, l'Europe doit renforcer son autonomie de décision et sa capacité d'action.

"Force européenne de première entrée"

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, prône lui la création d’une force européenne dite "de première entrée", soient 5000 militaires mobilisables rapidement en situation de crise, comme c’était le cas à Kaboul. Le projet était en discussion ces deux derniers jours entre les ministres européens de la défense.

Un projet qui a des chances d’aboutir, mais sûrement pas à court terme. En Europe centrale et de l’Est, en Pologne, dans les pays baltes, on reste encore très attaché au protecteur américain. Mais peut-être changeront-ils d’avis à l’avenir, face à des Etats-Unis de plus en plus tournés sur eux-mêmes, concentrés exclusivement sur la défense de leurs propres intérêts.

Face à l'afflux de réfugiés, une solidarité vague et frileuse

Par contre, aujourd’hui, face à la crise afghane, les dirigeants européens sont quasi unanimes sur un point, une priorité: la sécurité. Leur hantise, c’est que l’Afghanistan redevienne un sanctuaire du terrorisme international. Autre crainte: une arrivée en nombre de réfugiés afghans aux frontières de l’Europe, comme en 2015 avec les réfugiés syriens.

Les Européens veulent éviter à tout prix que ce scénario ne se répète. Et comme ils l’avaient fait avec la Turquie à l’époque, les 27 sont prêts aujourd’hui à soutenir financièrement les pays voisins de l’Afghanistan, le Pakistan, l’Iran, pour qu’ils gardent les réfugiés afghans chez eux.

C'est que la question de l’asile reste un sujet sensible entre les pays européens. A l’heure qu’il est, les 27 n’ont pris aucun engagement chiffré pour accueillir des réfugiés afghans. Ils se contentent de dire qu'il faut protéger les "personnes particulièrement menacées" en Afghanistan. Une solidarité vague et plus que frileuse.