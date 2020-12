Coronavirus, politique et mauvaises habitudes

Le nouveau gouvernement fédéral est installé depuis deux mois, les gouvernements wallons et bruxellois depuis plus d’un an. Les tensions varient suivant les exécutifs, entre Wallonie placide, Fédéral divisé et Bruxelles chaotique.

Vandenbroucke divise les libéraux

Jusque dans l’avant-dernière ligne droite des négociations gouvernementales fédérales, les bleus s’étaient montrés très unis, contribuant à casser l’axe PS-N-VA, en gestation, ramenant les écologistes à la place des nationalistes. Ensuite, cela s’est compliqué. Là où l’Open VLD, avec pourtant moins de députés, décrochait la timbale, le MR foirait sa participation gouvernementale, son président se retrouvant même en mis en balance du fait de ses propres troupes ! Didier Reynders (le libéral francophone le mieux loti) appuyait même là où cela faisait mal : " casting erroné ".

Le Mouvement Réformateur se doit depuis de reprendre pied, de marquer sa différence. Là où l’Open VLD joue collectif, le PS dans l’ombre de Vandenbroucke et ECOLO à essuyer les plâtres, le MR se la joue solo, passant plus de temps à mégoter sur ses partenaires qu’à défendre l’action gouvernementale ou à ferrailler avec l’opposition.

Réussir politiquement la vaccination et la relance

L’intransigeance froide et rationnelle de Frank Vandenbroucke, relayée plus chaleureusement par Alexander De Croo, agace. Plusieurs libéraux francophones tentent de contourner, de reconsidérer, de rectifier les décisions auxquelles ils ont été pourtant associés. Si à court terme, cela correspond à une attente effective d’une partie de la population, cela risque d’être dangereux et frustrant politiquement à plus long terme.

La Belgique a raté la gestion des masques, des tests, du traçage et des règles de confinement/déconfinement. Elle ne peut se permettre un nouveau couac sur la vaccination. La N-VA, depuis le gouvernement flamand, met déjà la pression sur le gouvernement fédéral. Celui-ci doit pouvoir compter sur tous les éléments de sa majorité ; pas question de voir un député ou même un simple bourgmestre remettre en cause, par exemple, le bien-fondé de la vaccination.

Le challenge est tout aussi sanitaire, logistique que politique.

La campagne de vaccination correspondra également à la relance économique, où là aussi, la Belgique enregistre un retard à l’allumage. À nouveau, il conviendra de coordonner les niveaux de pouvoir : les priorités de la Flandre, de la Wallonie ou de Bruxelles ne seront pas les mêmes. Cette fois, au niveau fédéral, ce sera aux ministres PS (Dermagne, Dermine) à prendre leurs responsabilités et à garantir une cohérence générale. Le Fédéral veillera également à assurer pour l’automne prochain, la sortie du nucléaire et les contours de la future réforme de l’état. Soit de nombreux tests de cohésion. A chacun de se définir.

Intérêt général ou intérêts particuliers ?

@PhWalkowiak