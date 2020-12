Coronavirus : les courbes rentrantes

La courbe descendante ne descend plus. La Belgique reste le pays ayant enregistré proportionnellement le plus de décès dus au coronavirus. Record mondial. Même s’il y a lieu de nuancer ce propos, lié à la spécificité du territoire et de son fonctionnement (sic). Mais la réalité est bel et bien là : le virus persiste… et signe.

Déconfinement politique

Tout appliquée à finaliser un nouveau gouvernement fédéral, la Belgique politique a laissé le pays s’infecter, tardant à prendre les mesures que d’autres prenaient. La deuxième vague allait être plus forte chez nous qu’ailleurs et le reconfinement fut d’autant plus douloureux qu’il fut brutal, mal expliqué et parfois incohérent. Symbole : les salons de coiffure belges fermés à l’inverse des pays voisins. Le taux plus élevé chez nous n’explique pas tout, et le doute de s’immiscer d’autant que des décideurs politiques soufflaient sur les braises de l’incompréhension et du désarroi.

Tandis qu’en Flandre, seul le Vlaams Belang allait dans ce sens, même la N-VA la jouait parti responsable, côté francophone le MR entonnait les trompettes du Noël à plusieurs, avec la complicité plus ou moins tacite du PS et d’Ecolo, qui manifestement ne voulaient pas laisser le monopole de donner l’impression de soucier des " incompris du confinement " aux seuls libéraux. C’est d’ailleurs au nom de toute la coalition que la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie plus discrètement, demandaient le réexamen des mesures sanitaires, contre l’avis de tous les médecins et de l’ensemble du personnel de santé.

Principe de réalité

Une bouffée de populisme au moment où le Premier Ministre en tête en appelle à se serrer les coudes, à faire face à un Noël fêté chichement par la force des choses et de la pire situation sanitaire depuis un siècle.

La famille libérale se divisait sur la question ; Georges-Louis Bouchez allant même se faire taxer de populisme par l’ex-président Open VLD et commissaire européen Karel De Gucht. Caricaturé, moqué dans toute la presse flamande, le président du MR n’aura de cesse par la suite de nuancer son propos, de rappeler que le Comité de Concertation restera bel et bien tenu par les chiffres de la réalité sanitaire. Côté socialiste, on prenait également distance avec Frank Vandenbroucke, le ministre de la Santé que le PS a pourtant promu.

Face à l’emballement, chacun y mettait du sien. Frank Vandenbroucke ouvrait la porte du dialogue, Alexander De Croo recevait les représentants des commerces lésés, tout en laissant peu de perspectives immédiates.

Les demandes d’assouplissement se font moins virulentes mais il n’en reste pas moins que vouloir offrir de vaines perspectives diminuent de fait l’adhésion de la population aux mesures sanitaires. La période des fêtes constituera à cet égard un test essentiel. Les courbes tardent à s’aplatir. Chacun semble vouloir être le premier à annoncer ou à porter le déconfinement. A ce stade, la vaccination ne représente encore qu’une espérance de jours meilleurs. Il y va de la responsabilité de l’ensemble de la classe politique. A chacun de s’y tenir et d’éviter les tentations faciles du populisme bon marché.

Entretenir l’espoir, mais pas pour finalement se retrouver obligé de mieux le saborder.

@PhWalkowiak