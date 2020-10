Coronavirus : le 28-29-30 octobre les cours se donneront à distance dans l'enseignement secondaire en FWB

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a opté pour l'enseignement à distance pour les élèves du secondaire dès ce mercredi 28 octobre, indiquent le ministre-président Pierre-Yves Jeholet et la ministre de l'enseignement obligatoire Caroline Désir dans un communiqué dimanche soir.

Si le maintien de l'école en présentiel doit rester une priorité, les experts sanitaires s'inquiètent en effet des très mauvais chiffres de contamination dans la société, et par conséquent des cas constatés dans diverses écoles, note le communiqué.

►►► Qu'est-ce qui est interdit et autorisé en Wallonie et à Bruxelles ? Voici un résumé pour mieux s'y retrouver

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a dès lors opté pour l'arrêt temporaire des cours en présentiel pour les élèves du secondaire dès ce mercredi 28 octobre ainsi que pour les deux jours suivants, a précisé Nicolas Reynders, porte-parole du ministre-président Pierre-Yves Jeholet, à l'agence

Belga.

La mise en place de ce scénario permettra, selon le rapport des experts, de mieux contrôler l'épidémie dans les établissements scolaires et de repartir sur de nouvelles bases dans la durée, ajoute le communiqué. "Il s'agit bien d'une suspension de la présence physique à l'école pour les élèves du secondaire durant ces trois jours et non d'un congé supplémentaire", souligne-t-on.



La ministre Caroline Désir avait déjà décidé l’allongement des congés de Toussaint jusqu’au 11 novembre.