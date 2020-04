Coronavirus : l'école est finie

Au moment où le Belge s’assoupissait, est donc apparue, la Première Ministre, porte-parole d’un Conseil National de Sécurité, avatar de ce que Ce Pays compte de bâtonnets de mikado institutionnel.

Mauvaise heure, présentation incertaine, embrouillaminis de phases truffées de " peut-être " et de " on verra bien ", redites en trois langues et cette impression que décidément en Belgique, rien ne fonctionne comme cela devrait. Sophie Wilmès n’en est pas plus responsable que ses cinq homologues chefs de gouvernement, elle en est juste le visage et la voix. Cette " présentation " est à l’image de ce que la Belgique institutionnelle est devenue : un compromis indigeste.

Le masque…

Cela semble devenu une tradition : une fois la conférence de presse terminée, vient la polémique. Cette fois, elle tourne autour des masques, de la priorité économique et du retour chaotique à l’école.

Vendredi soir, au nom des six gouvernements, Sophie Wilmès s’engageait à garantir que chaque citoyen reçoive gratuitement au moins une protection en tissu normée couvrant la bouche et le nez. Soit pour les 4 ou 11 mai. Impossible répondait en écho le " ministre des masques " Koen Geens. Un épisode de plus dans cette pitoyable saga des masques.

Dès ce week-end, le PTB mais aussi entre autres ECOLO et des ténors socialistes regrettaient vivement que les magasins et les entreprises priment sur les visites familiales, le lien social. On notera simplement qu’écologistes et socialistes siègent dans les gouvernements qui ont pris cette décision au sein du Conseil National de Sécurité. Double discours.

De plus, si l’épidémie ne perd pas suffisamment de vigueur pour le 11 mars, les magasins ne rouvriront pas. Là, c’est le VOKA qui s’est étranglé au point d’invectiver les virologues.

…et la plume

L’école reste au centre des débats, enjeu et symbole du déconfinement mais aussi garderie des enfants de parents requis par le redémarrage économique. L’institution se retrouve face à un défi qui dépasse sans doute ses capacités.

Rien que du côté francophone cela concerne 900.000 enfants et 100.000 enseignants !

Le CNS a décidé : les enfants de sixième primaire et ceux de rhétos constitueront la première vague à l’assaut du déconfinement scolaire. Pas sûr à ce stade qu’il y en ait d’autres. L’école se retrouve confrontée à ses propres limites.

Tout d’abord, la ministre Désir le constate : les établissements scolaires n’ont pas la capacité matérielle d’accueillir tous les enfants potentiellement en garderie. Pas suffisamment de place.

Dans les faits, l’année scolaire est déjà finie et même la suivante est hypothéquée. D’ailleurs, dans la circulaire adressée aux directions d’école, le redoublement est déconseillé, les absences plus décomptées. Sur le plan matériel, il n’est pas garanti de plus que les écoles soient rapidement pourvues en gel hydroalcoolique, en masques, etc. L’état général des bâtiments scolaires risque de rendre encore plus difficile les mesures élémentaires d’hygiène. Une classe de 50 m² est indispensable pour un groupe de 10 élèves, les transports scolaires ne sont pas garantis et les absences risquent d’être nombreuses dans le personnel enseignant et dans celui de nettoyage, nettement insuffisant pour assumer la tâche qui lui incomberait désormais.

Des experts recommandaient d’arrêter là l’année scolaire. En France, la reprise scolaire demeure facultative. Ici, pour des raisons de politique, de pression économique mais aussi parce que l’école joue également un rôle social, le CNS a donc décidé de faire revenir certains enfants pour dix jours de cours tout au plus et se donner l’illusion que l’année scolaire est arrivée à terme. Le risque sanitaire demeure.

Tout ça pour ça ?

@PhWalkowiak