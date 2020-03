Coronavirus : devenons-nous tous fous ?

Le Coronavirus suscite beaucoup d’inquiétude. Les médias tartinent sur le sujet. Ils commencent à se demander s’ils n’en font pas trop. Les réseaux sociaux ne sont pas en reste mais ont moins de scrupulles. On frise l’infodémie. Dans les pharmacies on recence des cas de pénurie de gel hydroalcoolique ou de masques de protection. Pourquoi autant de bruit pour une simple grippe ? Entend-on souvent. Est-ce qu’on devient tous collectivement fous ?

Hier, sur les réseaux sociaux on a vu émerger comme une vague ce texte du médecin et président de l’Absym Philippe Devos, qui effectuait un petit calcul simple, si le Coronavirus était traité comme une simple grippe, il y aurait environ 850.000 personnes infectées, 50.000 morts et une grave crise sanitaire liée à l’insuffisance de lit d’hôpitaux.

Bien sûr d’autres médecins de l’institut scientifique de santé publique lui ont répondu que justement on ne traitait pas le Coronavirus comme une simple grippe et que donc ce scénario apocalyptique n’était pas correct. Mais un autre médecin, comme le docteur Thomas Orban, président de la société scientifique de médecine générale convenait bien que le risque de carence de lits était je cite “non nul”.

Bref, c’est un peu comme des constitutionnalistes, mettez 3 médecins autour de la table vous aurez 4 avis différents. Sauf qu’ici, le débat avance sur base de faits et de chiffres. On progresse dans la compréhension des enjeux, des “risques” du coronavirus pour la santé publique le mot est important. Le "risque" qui est passé de modéré à sévère selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

La gestion du risque

La plupart de journaux mettent en "une" une photo d’un homme ou une femme portant un masque. La "une" de la libre ce matin est claire "Les Belges prennent enfin la mesure du risque”. Le journal explique d’ailleurs que les groupes qui conseillent les autorités se basent sur les données du RAG, le risk assessment group et le RMG, le Risk Managment group (c’est toujours mieux géré en anglais). C’est d’ailleurs ce qui caractérise le risque : on peut le gérer selon la célèbre définition de l’économiste Frank Knight. Il distingue le risque de l’incertitude. Les deux sont des manières de faire face aux aléas. Mais le risque est quantifiable (par les probabilités) ce n’est pas le cas de l’incertitude.

Par exemple, les accidents de voitures ou la grippe vu leur récurrence sont devenus des risques maîtrisés, des occurrences statistiques, nous vivons avec. Ils ne font plus l’objet de réactions sociales et les médias n’en parlent que très peu.

Or, ce Coronavirus, par sa nouveauté n’est sans doute pas encore à ranger dans la catégorie du risque mais plutôt de l’incertitude. C’est ça qui génère de l’angoisse et de la peur. Car il nous rappelle que nous nous vivons dans une illusion de maîtrise du monde.

Aversion à l’incertitude

L’incertitude c’est donc ce qui survient et qui était imprévisible. Ce qui ne faisait partie d’aucun plan. L’attentat terroriste par exemple est une incertitude. En tout cas la première fois. Il suscite une réaction forte dans la population et dans les médias. Les autorités publiques se doivent de réagir car l’incertitude peut déstabiliser tout le système. Réagir en faisant glisser l’incertitude dans la case du risque, de ce qu’on peut maîtriser. Le terrorisme est petit à petit devenu lui aussi un risque. On nous dit d’ailleurs souvent que le risque zéro n’existe pas. Les attentats islamistes ou d’extrême droite font désormais partie du mesurable, du prévisible.

Nous avons une tendance sociale à transformer l’incertitude en risque. Quand un nouveau virus survient, il ouvre une ère d’incertitude. On ne sait pas, on ne mesure pas les conséquences. Les marchés détestent ça et plongent. Les cartes blanches pullulent, les médias d’information tentent de répondre aux questions qui toutes n’ont pas encore de réponses. Ce qui nourrit en retour l’incertitude et l’angoisse. Mais si les médias en parlait moins l’angoisse serait sans doute encore plus grande. C’est un débat qui agite les rédactions.

Tout ça durera le temps de la transition de l’incertitude en risque. Un jour, qui n’est pas encore venu, le Coronavirus va quitter la catégorie de l’incertitude pour entrer dans celle du risque que l’on peut mesurer et (croyons-nous) maîtriser. Et ce jour-là, il n’y aura plus besoin de faire de chronique sur le Coronavirus.